Доверие клиентов к Sense Вank значительно возросло после национализации финучреждения

Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. Так, менее чем за месяц пассивы юридических лиц в банке выросли на более чем 5 млрд. грн., и по состоянию на 28.08 составляют более 25 млрд. грн.

«Sense Bank активизировал работу финучреждения с корпоративными клиентами и МСБ, — рассказывает Андрей Соколов, Член Правления Sense Bank. — Особое внимание мы уделяем государственным учреждениям, ведь компетенция команды и существующие услуги позволяют предложить максимально выгодные для обеих сторон условия».

Банк уже давно сотрудничает с крупнейшими предприятиями страны, а именно: Укрзализныцей, Энергоатомом, Нафтогазом и т. д. После национализации к этому перечню добавляются новые имена, среди которых и Укрнафта.

Акционер банка Министерство финансов Украины подтверждает, что Sense Bank занимает одну из ведущих позиций в банковском секторе и является одним из устойчивых и надежных банков Украины. Sense Bank уполномочен на выплату пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений. Также банк принимает участие в текущих государственных программах и намерен присоединиться к участию в реализации новых инициатив Правительства, направленных на поддержку и восстановление экономики Украины.

Напомним, 22 июля 2023 Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства.

Sense Bank — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 128 отделениями по всей Украине. Банк предоставляет удобные современные банковские решения клиентам во всех сегментах: от частных лиц до крупнейших компаний, являясь одним из лидеров по внедрению новых технологий. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.