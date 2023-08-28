Доверие клиентов к Sense Вank значительно возросло после национализации финучреждения

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2023, 14:30 Читати українською

Доверие клиентов к Sense Вank значительно возросло после национализации финучреждения

Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены собственника существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. Так, менее чем за месяц пассивы юридических лиц в банке выросли на более чем 5 млрд. грн., и по состоянию на 28.08 составляют более 25 млрд. грн.

«Sense Bank активизировал работу финучреждения с корпоративными клиентами и МСБ, — рассказывает Андрей Соколов, Член Правления Sense Bank. — Особое внимание мы уделяем государственным учреждениям, ведь компетенция команды и существующие услуги позволяют предложить максимально выгодные для обеих сторон условия».

Банк уже давно сотрудничает с крупнейшими предприятиями страны, а именно: Укрзализныцей, Энергоатомом, Нафтогазом и т. д. После национализации к этому перечню добавляются новые имена, среди которых и Укрнафта.

Акционер банка Министерство финансов Украины подтверждает, что Sense Bank занимает одну из ведущих позиций в банковском секторе и является одним из устойчивых и надежных банков Украины. Sense Bank уполномочен на выплату пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений. Также банк принимает участие в текущих государственных программах и намерен присоединиться к участию в реализации новых инициатив Правительства, направленных на поддержку и восстановление экономики Украины.

Напомним, 22 июля 2023 Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства.

Sense Bank — государственный банк, один из системно важных банков Украины со 128 отделениями по всей Украине. Банк предоставляет удобные современные банковские решения клиентам во всех сегментах: от частных лиц до крупнейших компаний, являясь одним из лидеров по внедрению новых технологий. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 августа 2023, 15:35
#
Доверие умопомрачительно возросло,
особенно после увеличения курсов
продажи доллара США на конверт.депо
с 37,0грн/$ до 37,40грн/$, при наличии комиссии за выдачу валюты с текущего счета, а также месячной абонплаты за обслуживание валютных БПК…
+
0
Riojas
Riojas
28 августа 2023, 15:48
#
Курс вырос, да, он вырос везде. Даже Аккордбанк пал, а он держался на 36.99 с зимы. Предложений ниже 37.4 сейчас от серьезных игроков рынка нет. Комиссия за обслуживание пакета не берется при накоплениях от 50тыс, то есть ваш валютный депозит с большой долей вероятности ее покрывает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают MaxTirpiz, Studioexclusive и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами