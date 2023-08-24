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24 августа 2023, 12:50 Читати українською

После начала войны украинцы еще больше начали ценить свободу — опрос

Вера украинцев в правильность направления развития страны усиливается, видение будущего Украины после войны — оптимистично. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения в канун Дня Независимости, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Вера украинцев в правильность направления развития страны усиливается, видение будущего Украины после войны — оптимистично.

Единство в видении направления развития страны усиливается

В настоящее время 61% опрошенных граждан считают, что страна движется в правильном направлении, тогда как в марте 2022 года таких было чуть более половины (52%).

Существенно возросла и поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО: если в августе 2021 года такой вектор развития казался правильным 61% и 60% опрошенных соответственно, то сейчас такое мнение высказывают 78% и 79% респондентов

Украинцы стали более требовательными к себе и к государству

Война способствовала единству и активному развитию горизонтальных связей в обществе, благодаря которым украинцам удается решать сложные задачи на уровне «человек-человек».

В то же время мы видим рост ожиданий граждан от государства, традиционно воспринимаемых как индикаторы уровня патернализма. Однако в данном случае повышенные ожидания продиктованы тем, что некоторые важные аспекты настоящего могут быть решены только государством — например, обороноспособность страны или системы обороны. Так что в условиях войны то, что граждане повышают свои ожидания к государству, является нормой.

В то же время, результаты опроса свидетельствуют об ощутимых изменениях в сторону большего проявления альтруистических настроений в обществе. В частности, сейчас почти треть опрошенных граждан (28%) готовы пожертвовать собственными интересами ради общественного согласия против 14% в довоенном 2021 году. А доля тех, кто считает собственные интересы важнее общественного согласия, за два года сократилась с двух третьих (66%) до половины опрошенных (51%).

О фирменном украинском свободолюбии свидетельствует тот факт, что обеспечение свобод каждого гражданина является обязательным условием современного развитого общества — так считают 73% респондентов. И их доля выросла с 2021 года на 5%.

Видение будущего Украины после войны — оптимистическое

Вера в возможность иметь лучшую жизнь в будущем стабильно высока и даже выше довоенного уровня — такого мнения 68% опрошенных, в 2021 году их доля составляла 62%.

Среди основных возможностей после победы респонденты видят повышение оборонной способности государства (52%), экономическую поддержку мира (40%) и обновление инфраструктуры и городов (40%).

В то же время необходимость восстановления городов и инфраструктуры кажется большой доле опрошенных (58%) одним из главных послевоенных вызовов. Среди других вызовов — необходимость экономического восстановления страны и материального положения населения (54%), а также обеспечение безопасности на оккупированных или ставших местом ведения боевых действий территориях (52%).

Методология. Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 000 в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Периоды проведения поля: 26 июля 2021 года (размер выборки — 1000 респондентов), 5 августа 2021 года (размер выборки — 1022 респондентов), 6 марта 2022 года (размер выборки — 1000 респондентов). 7−8 августа 2023 года (размер выборки — 1100 респондентов).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
24 августа 2023, 13:28
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Поступитися власними інтересами? Не проблема, але то має бути у всіх, а не лише у 50% економіки, яка працює по білому. І початися має з чинуш…
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