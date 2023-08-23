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23 августа 2023, 18:15 Читати українською

Валютный обмен в ZEN.COM

Популярный европейский финтех-проект ZEN.COM, который позволяет выгодно проводить различные финансовые операции, с июля 2023 года доступен и для жителей Украины. Чтобы без проблем обменивать валюту, переводить средства, рассчитываться за предоставленные услуги и покупку товаров, достаточно загрузить на смартфон приложение ZEN.COM.

Каков обменный курс и в чем выгода? Рассказываем дальше.

Обменный курс в ZEN.COM

Как только вы зарегистрируетесь в приложении ZEN.COM, автоматически станете владельцем мультивалютного единого счета. То есть вам не нужно для каждой валюты — например, американских долларов, польских злотых, евро, фунтов стерлингов и еще более 25 валют — открывать отдельный счет.

Произвести конвертацию в нужную валюту вы сможете в мобильном приложении. Одним из преимуществ является размер комиссии. Она меньше, чем в классических финансовых организациях и банках. Особенно удобно и выгодно пользоваться этой услугой при совершении онлайн- или офлайн-покупок в зарубежных магазинах. Какие-либо скрытые комиссии отсутствуют.

Плюсы валютного обмена

К преимуществам относятся следующие особенности:

  • самые низкие курсы, по сравнению с другими предложениями финансового рынка;
  • дополнительные комиссионные сборы отсутствуют;
  • нет сложностей, связанных с разными счетами, поскольку все транзакции проводятся с одного счета.

В вашем распоряжении есть более 29 валют, поэтому вы самостоятельно решаете, в какой из них переводить деньги или осуществлять оплату. Если ZEN.COM не работает с нужной вам валютой, конвертация будет проведена по межбанковскому курсу в евро.

Не менее важной особенностью при обмене является скорость его осуществления. Обмен валюты и зачисление денег производится в течение нескольких секунд. Снять деньги в банкомате с традиционной карты ZEN MasterCard или рассчитаться нею можно в разных странах.

Как в приложении ZEN.COM обменивать валюту

Для начала необходимо пройти регистрацию в приложении. После этого выберите один из трех тарифных пакетов:

  • Platinum;
  • Gold;
  • Free.

Плата за обслуживание тарифа, как и комиссия, которая списывается при обмене валюты, в каждом случае своя. При выборе пакета рекомендуется ориентироваться на личные нужды:

  • сколько вам необходимо иметь обычных и виртуальных карт;
  • какую сумму наличных денег собираетесь снимать;
  • какие переводы чаще всего будете осуществлять.

Чтобы проверить возможности таких пакетов, как Platinum и Gold, вы можете воспользоваться ими бесплатно в течение семидневного тестового периода.

Сразу после загрузки на мобильное устройство приложения ZEN.COM и регистрации в нем вы получите пошаговую инструкцию по обмену валюты по самому низкому курсу. Найти больше полезной и интересной информации можно на сайте zen.com.

Источник: Минфин
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