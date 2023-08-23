92 украинца взяли на прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 139,3 млн грн. С начала действия программы уже 2555 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму 3,59 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«єОселя»: За неделю украинцы получили льготных ипотечных кредитов на 140 миллионов
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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 92 кредита на 139,3 млн грн. Среди них:
- кредиты под 3% получили 70 военнослужащих и силовиков, 9 педагогов, 6 медиков и 4 ученых;
- кредиты под 7% получили 3 украинца без собственного жилья.
Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (64 кредита) и у застройщика (26). Также двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:
- Киевской области — 31;
- города Киева — 20;
- Винницкой области — 7;
- Черниговской области — 6;
- Хмельницкой и Львовской областей — по 5.
На сегодняшний день взять кредит по программе «єОселя» можно в 6 банках. За прошедшую неделю больше таких кредитов выдали:
- Ощадбанк (42 кредита),
- Укргазбанк (30 кредитов),
- Приватбанк (16 кредитов).
«До конца текущего года рассчитываем выдать не менее 10 тысяч кредитов», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Напомним
Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.
Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.
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