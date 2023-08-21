Как подготовиться к отопительному сезону и платить меньше за коммунальные услуги

У большинства тех, кто остался в стране, уже есть собственные лайфхаки, как быть подготовленным к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. На что обратить внимание тем, кто подключен к централизованному теплоснабжению, рассказал гендиректор Danfoss Украина Андрей Берестян. «Минфин» выбрал главное.

Отопительные приборы и запорная арматура

Каждый взрыв — это маленькое «землетрясение». Поэтому, даже если не было непосредственного повреждения дома, но где-то рядом раздавались взрывы, отопительные приборы могли получить повреждения (особенно это касается чугунных приборов).

Как правило, отопительные приборы подключаются к домовой системе с помощью резьбовых соединений. Они также являются слабым звеном, на которое нужно обращать внимание.

При повреждении дома или возникновении аварийной ситуации важно, чтобы была возможность оперативно отключить нужные участки системы отопления. Для этого на них должна быть исправная запорная арматура. В случае неисправности или отсутствия, отключить необходимый участок невозможно, и приходится выключать отопление в целом доме или даже в нескольких.

Особенно актуально этот вопрос возникает в условиях обстрелов и ракетных ударов, если будут повреждены отдельные элементы системы. Неисправность запорной арматуры может значительно усложнить работы.

Первый совет: осмотрите визуально отопительные приборы, проверьте их целостность, плотность соединений, проконтролируйте, чтобы не было видимых деформаций и повреждений. Осмотрите все коммуникации, проверьте плотность фланцевых и резьбовых соединений, при необходимости — замените запорную арматуру.

Окна и общее утепление

Много тепла в отопительный сезон квартира может терять из-за неплотно закрытых окна, поэтому важной частью подготовки к отопительному сезону является проверка оконных конструкций.

В случае, если из-за взрывов повреждены стекла или деформированы элементы, обязательно нужно их заранее заменить или отрегулировать.

Важно обратить внимание на квартиры, жители которых уехали. В помещениях должны были закрыты окна или, в случае повреждения, произведена замена. С наступлением морозов через постоянно открытое окно будет теряться большое количество тепловой энергии, которая обязательно будет учтена домовым счетчиком. Кроме того, в этой ситуации может замерзнуть вода в трубах, что приведет к частичной или полной остановке системы отопления, повреждению элементов с необходимостью ремонтных работ.

Важно также убедиться, нет ли лишних потерь тепла на уровне всего здания. Особенно стоит обратить внимание на лестничные клетки — плотно закрыть окна или заменить их.

Второй совет: обратите внимание на целостность окон и их состояние, в случае повреждения — замените. Проверьте утепление трубопроводов на чердаке, техническом подполье и других местах, где имеется повышенный риск замерзания. Если утепление в неудовлетворительном состоянии — нужно его заменить.

Индивидуальные тепловые пункты

В современных зданиях, как правило, установлены индивидуальные тепловые пункты (далее ИТП), у которых есть необходимое оборудование, чтобы работать без вмешательства человека. Перед отопительным сезоном важно проверить исправность элементов автоматики и настройки, чтобы система могла работать в автоматическом режиме, в том числе после возобновления питания от электрической сети. Для этого необходимо воспользоваться услугами сервисных инженеров.

Отключение электроэнергии стало проблемой в домах с ИТП. Согласно действующим государственным строительным нормам (ДБН В.2.5−23), ИТП можно отнести к электроприемникам критической группы. Чтобы обеспечить стабильную поставку тепла, ИТП необходимо подключать по схеме обеспечения от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Следует позаботиться о таких источниках заранее.

Современные многоэтажки должны быть оборудованы генераторами, чтобы в случае отключения питания могли ездить лифты, работать пожарные насосы, системы пожарной сигнализации и т. д. Даже при наличии таких генераторов большинство времени они стояли отключенными и никогда не запускались. Их мощности может хватить не только для работы лифтов, но и для работы ИТП. И в случае непредвиденного отключения электроснабжения дом останется с теплом.

Третий совет: проверьте оборудование ИТП, проведите необходимые регламентные работы, обеспечьте резервным питанием.

Что должен сделать город, чтобы быть готовым к отопительному сезону

На уровне города рекомендации могут быть похожими. Нужно, в первую очередь, проверить на плотность соединения элементов трубопроводов. Особенно внимательно следует осмотреть наземные участки, поскольку здесь существует самый большой риск попадания обломков и деформации. Но не забывать и о подземных коммуникациях.

Кроме того, значительную часть запорной арматуры нужно менять, поскольку реконструкции в отдельных местах не было много лет, и арматура находится не в самом лучшем состоянии. Во время отопительного сезона важно, чтобы можно было оперативно отключить некоторые участки в случае повреждений.

Теплоснабжающим организациям необходимо на отопительный сезон создать запас труб и запорной арматуры, чтобы быстро производить необходимую замену оборудования. Учитывая опыт прошлого отопительного сезона, нужно начинать делать такие запасы уже сейчас.

При разветвленной системе централизованного теплоснабжения крупные источники, такие как ТЭЦ, дублируются резервными — как правило, в виде котельных. Резервные источники должны находиться в работоспособном состоянии на случай отключения основного.

Важным аспектом является адекватная реакция потребителей. Не нужно пренебрегать предупреждениями теплоснабжающих организаций о проведении гидравлических испытаний, запуске системы отопления, активно вовлекаться в процесс и в случае необходимости — предоставлять доступ к техническим помещениям.