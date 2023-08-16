Ощадбанк приступил к оформлению цифровой карточки «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Об этом идет речь на сайте банка.
Ощадбанк начал оформление карт «єВідновлення»
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Как открыть карту
Карту можно открыть в мобильном приложении банка.
Банки-участники программы
Ощад стал 12-м участником программы, в которой уже есть Приватбанк, проект monobank (на базе Универсал Банка), ПУМБ, А-Банк, Сэнс Банк, Райффайзен Банк, проекты izibank и Sportbank (оба на базе ТАСкомбанка), Аккордбанк, Банк Восток и банк «Клиринговый дом».
Как подать заявку
Чтобы получить помощь, нужно сообщить о поврежденном имуществе в приложении или на портале «Дия», если раньше этого не сделали. В приложении «Мобильный Ощад» выберите раздел «Заказать карту». Среди списка доступных карт выберите «єВідновлення» и подтвердить заказ. Далее — подать заявку на получение выплаты в приложении «Дия»: Услуги — «Восстановление» — Подать заявление о выплате.
Сумма денежной помощи зависит от сложности повреждений и определяется комиссией, которая проводит обследование поврежденного имущества и фиксирует разрушение.
Жилье должно быть восстановлено и находиться на деоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тыс. грн.
Деньги следует использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.
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