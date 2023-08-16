Ощадбанк начал оформление карт «єВідновлення»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2023, 15:39 Читати українською

Ощадбанк начал оформление карт «єВідновлення»

Ощадбанк приступил к оформлению цифровой карточки «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Об этом идет речь на сайте банка.

Ощадбанк приступил к оформлению цифровой карточки «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как открыть карту

Карту можно открыть в мобильном приложении банка.

Банки-участники программы

Ощад стал 12-м участником программы, в которой уже есть Приватбанк, проект monobank (на базе Универсал Банка), ПУМБ, А-Банк, Сэнс Банк, Райффайзен Банк, проекты izibank и Sportbank (оба на базе ТАСкомбанка), Аккордбанк, Банк Восток и банк «Клиринговый дом».

Как подать заявку

Чтобы получить помощь, нужно сообщить о поврежденном имуществе в приложении или на портале «Дия», если раньше этого не сделали. В приложении «Мобильный Ощад» выберите раздел «Заказать карту». Среди списка доступных карт выберите «єВідновлення» и подтвердить заказ. Далее — подать заявку на получение выплаты в приложении «Дия»: Услуги — «Восстановление» — Подать заявление о выплате.

Сумма денежной помощи зависит от сложности повреждений и определяется комиссией, которая проводит обследование поврежденного имущества и фиксирует разрушение.

Жилье должно быть восстановлено и находиться на деоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тыс. грн.

Деньги следует использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами