Ощадбанк начал оформление карт «єВідновлення»

Как открыть карту

Карту можно открыть в мобильном приложении банка.

Банки-участники программы

Ощад стал 12-м участником программы, в которой уже есть Приватбанк, проект monobank (на базе Универсал Банка), ПУМБ, А-Банк, Сэнс Банк, Райффайзен Банк, проекты izibank и Sportbank (оба на базе ТАСкомбанка), Аккордбанк, Банк Восток и банк «Клиринговый дом».

Как подать заявку

Чтобы получить помощь, нужно сообщить о поврежденном имуществе в приложении или на портале «Дия», если раньше этого не сделали. В приложении «Мобильный Ощад» выберите раздел «Заказать карту». Среди списка доступных карт выберите «єВідновлення» и подтвердить заказ. Далее — подать заявку на получение выплаты в приложении «Дия»: Услуги — «Восстановление» — Подать заявление о выплате.

Сумма денежной помощи зависит от сложности повреждений и определяется комиссией, которая проводит обследование поврежденного имущества и фиксирует разрушение.

Жилье должно быть восстановлено и находиться на деоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тыс. грн.

Деньги следует использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.