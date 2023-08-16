Mastercard: шесть из десяти бесконтактных оплат в Украине — это цифровые оплаты гаджетами с NFC

Доля расчетов смартфонами и гаджетами из NFC среди всех бесконтактных оплат с картами Mastercard в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60%. Об этом свидетельствует трансакционная статистика MasterCard за второй квартал 2023 года.

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Развитие NFC-оплат

По словам Юрия Батхина, вице-президента по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове, уже пять лет подряд Украина традиционно входит в десятку стран мира, являющихся лидерами по количеству NFC-оплат цифровыми картами Mastercard.

По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США.

Стремительное развитие NFC-оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков, позволяющих превратить гаджет из NFC — смартфон, смартчасы или фитнес-браслет — в удобный платежный инструмент, а кроме того — с распространением технологии бесконтактной оплаты.

Так, сегодня уже 95% всех оплат картами Mastercard в физических торговых точках в Украине — бесконтактны. Среди самых популярных категорий — продуктовый ритейл, питание, одежда и обувь, а также автозаправочные станции.

Важным фундаментом для распространения культуры бесконтактных оплат стало развитие сети платежных терминалов, поддерживающих такой вид расчетов. По данным НБУ сегодня почти 97% POS-терминалов в стране принимают бесконтактные оплаты.