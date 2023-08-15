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15 августа 2023, 16:00 Читати українською

Солнечные панели N-типа Shinefar — очередной прорыв эффективности

Солнечная энергия продолжает пользоваться популярностью в мире устойчивого развития, а бренд Shinefar находится на передовой этого энергетического движения. Знаменитая своими инновационными технологиями и надежными решениями, компания Shinefar становится настоящим символом новой эры зеленой энергии.

Солнечная энергия продолжает пользоваться популярностью в мире устойчивого развития, а бренд Shinefar находится на передовой этого энергетического движения.

Эта компания — пионер во внедрении N-type солнечных фотомодулей, успешно продвигающий идею использования солнечной энергии. Она представила поразительный баланс экологии и технологии, оказывающей мощное влияние на современный мир.

Shinefar — выделяясь среди солнечных брендов

Shinefar Solar — глобальный игрок в мире солнечной энергии, предоставляющий множество преимуществ своим клиентам и помогающий реализовать переход на экологически чистое производство электроэнергии. Бренд отличается высоким стандартом качества, внедряет инновационные технологии и предоставляет надежные решения в сфере солнечных систем.

Shinefar Solar — компания с международным присутствием, наладившая поставки панелей в Европу, Латинскую Америку, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. По состоянию на 2023 год компания открыла уже 7 зарубежных филиалов и центров сервисного обслуживания в странах Европы, Азии и Южной Америки, и уже сегодня представлена ​​и на рынке Украины.

Бренд предлагает комплексные решения как для сетевых, так и для гибридных фотоэлектрических проектов. Будучи национальным высокотехнологичным предприятием, Shinefar Solar имеет большой патентный портфель. Среди них: 5 патентов на изобретения и 29 патентов на практическое применение. Качество солнечных панелей Shinefar Solar подтверждается соответствующими сертификатами: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, IEC 62804, UKCA, UL, INMETRO и CQC.

Производственные мощности компании занимают более 3,5 га в Интеллектуальном промышленном парке Чжэнэн в Хучжоу, провинция Чжэцзян. Имея годовой показатель производственной мощности 3 ГВт, Shinefar Solar предлагает широкий ассортимент солнечных модулей, включая PERC, TOPCON N-типа и HJT.

Благодаря полностью автоматизированной производственной линии, реализованной по международным стандартам, и отличной системе контроля качества, компании удается обеспечивать безупречное качество продукции.

Совершенствование с N-type солнечными фотомодулями

Один из ключевых успехов Shinefar — разработка и внедрение солнечных фотомодулей N-типа. Эти фотомодули отличаются от других солнечных панелей повышенной эффективностью и стойкостью к воздействию времени. Они обеспечивают большее количество солнечной энергии из той же площади панелей.

На сегодняшний день наиболее популярны солнечные батареи Р-типа. N-type панели очень похожи на них, но имеют несколько отличий, делающих их более эффективными. Главная из них — легирование излучателя.

Исторически так сложилось, что первоначально солнечные панели стали широко использоваться в космической отрасли. Такому оборудованию требовалась высокая стойкость к радиации и солнечному излучению. Достичь таких показателей позволяло применение бора. В дальнейшем эту технологию адаптировали для наземного использования, сделав ее более доступной по цене.

Бор используется для легирования солнечных панелей Р-типа и по сей день. К сожалению, такое решение приводит к борно-кислородному дефекту, снижая эффективность СЭС. Панели N-типа лишены этого недостатка, потому что в них используется легирование другим химическим элементом — галлием. Поэтому солнечные панели N-типа возвращают свою популярность, становясь идеальным решением для предпринимателей и частных граждан.

Преимущества N-type солнечных фотомодулей

N-тип солнечных батарей имеет несколько преимуществ, что делает его использование очень выгодным:

1. Высший коэффициент конверсии

По сравнению с другими типами панелей модули N-типа имеют более высокий показатель конверсии солнечного света в электроэнергию. Одна из причин высокой производительности — уменьшение рекомбинации носителей заряда. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать солнечную энергию.

Еще одно преимущество — внутренняя рефлексия и абсорбция панелей, способствующих лучшему улавливанию солнечных лучей. Это уменьшает потери света и позволяет повысить КПД солнечной электростанции — конечная стоимость электроэнергии выходит еще ниже.

2. Устойчивость к потерям мощности

Использование современных технологий производства обеспечивает долговременную стойкость фотомодулей N-type к потерям мощности. СЭС с установленными панелями N-type будут давать стабильное количество электроэнергии в течение многих лет.

3. Устойчивость к критическим температурам и излучению

Фотомодули N-type показали высокий уровень производительности даже при использовании в условиях прохладного или неблагоприятного климата. Благодаря чрезвычайной стойкости к деградации фотоэлементов солнечные электростанции выдают постоянное количество кВт даже после многолетней эксплуатации. Они устойчивы к ультрафиолету, загрязнению и другим отрицательным факторам. Дополнительным преимуществом является низкий температурный коэффициент мощности — панели хорошо работают как при высоких, так и низких температурах.

4. Возможность использования тонкопленочных технологий

Солнечные батареи типа N пригодны для применения тонкопленочных технологий, способных значительно уменьшать количество материалов, необходимых для производства фотомодулей. Это не только снижает себестоимость каждой панели, но и расширяет область их применения — тонкие панели легче интегрировать в здания и элементы архитектуры.

5. Низкая уязвимость к пятнам

Наличие черных пятен на рабочей поверхности панелей понижает производительность. Фотомодули N-типа менее уязвимы к этому явлению, поэтому способны поддерживать стабильную производительность даже при наличии пятен.

Солнечные электростанции — надежное решение для украинцев

Современный подход к электроснабжению постепенно меняется, становясь более экологически безопасным. Выбор N-type солнечных фотомодулей делает производство электроэнергии выгодным и стабильным. Именно поэтому солнечные панели Shinefar — оптимальный выбор для украинского бизнеса и рядовых пользователей. Использовать N-тайп панели целесообразно как для частных домов, так и на мощных производствах.

Приглашаем вас присоединиться к сознательному экологическому движению и переходить на зеленый режим энергоснабжения с мыслью о будущем! Выбирайте солнечные панели N-типа производителя Shinefar — сделайте вклад в свой будущий комфорт!

Источник: Минфин
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