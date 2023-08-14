Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite — снизились. По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%. Данные о динамике цен производителей в США подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало понижение американского рынка акций в начале торгов.
Почему падает «модная» компания и растет производитель шокеров
Как сообщается в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. Инфляционные ожидания среднесрочной перспективы (ближайший год) среди населения США в этом месяце снизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) — до 2,9% с 3%, говорится в отчете.
Сегодня наступила последняя активная неделя летнего сезона отчетов. Ждем квартальные данные от крупнейших ритейлеров США: Walmart, Home Depot, Target и других. Также во вторник ждем отчета по розничным продажам за июль. Детальнее об итогах прошлой недели и главных событиях будущего расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.
Взлеты недели
Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) +18,34%
Акции компании, которая много лет уже разрабатывает технологии и оружие для военных, правоохранительных органов и для обычных граждан выросли на 18,34% на прошлой неделе, а прибыль компании выросла на 152%. Компания известна на рынке США, прежде всего, за счет таких продуктов, как Taser — электрошокера, и нагрудных камер Body-Camera. Оба активно использует полиция США в своей работе.
Во вторник компания сообщила о хорошем отчете за второй квартал. Причиной стремительного роста акций стало то, что компания повысила план доходов за весь год. Квартальная прибыль Axon выросла на колоссальные 152%, по сравнению с 96% и 52% в предыдущие два квартала и падением на 49% три квартала назад.
Интересным фактом является то, что Axon использует искусственный интеллект для транскрипции, редактирования видео и автоматического распознавания номерных знаков. Компания работала над шестилетним планом использования искусственного интеллекта для получения данных с видео с камер, чтобы помочь полицейским в написании отчетов.
Axon легко превзошла оценки прибылей и продаж во втором квартале. Руководство повысило прогноз дохода на 2023 год до $1,51−1,53 млрд из предыдущего прогноза в $1,44−1,46 млрд.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) +17,59%
Eli Lilly And Co — компания, за которой внимательно наблюдают аналитики. Причиной интереса является то, что она продолжает добиваться благоприятных успехов в развитии своей линии — в частности, лекарства против диабета и похудения Mounjaro.
Инвесторы заинтересованы в методах лечения двух наибольших проблем здравоохранения: ожирения и болезни Альцгеймера, которые предлагает компания. Научные открытия по поводу обоих заболеваний привели к тому, что акции компании выросли на 75%, что является рекордным уровнем за последние 12 месяцев. На минувшей неделе акции этой компании выросли на 17,59%.
На этой неделе она обошла Johnson&Johnson и UnitedHealth и стала самым дорогим в мире производителем лекарств и медицинской компанией по рыночной капитализации (11 августа рыночная капитализация составляла $501,5 млрд).
Падение недели
International Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF) -20,08%
Goldman Sachs снизил рейтинг International Flavors & Fragrances до нейтрального с «Купить», и снизил целевую цену до $78,00 со $120,00. Это произошло после того, как компания сообщила о неудачах во втором квартале и снизила свои прогнозы, что привело к падению цены акций более чем на 19% во вторник.
После этих результатов Goldman заявил, что подтверждает невысокую способность компании добиться своих среднесрочных целей EBITDA, которые она очертила во время Дня инвестора в декабре прошлого года. В начале этого месяца рейтинг компании также был снижен двумя другими фирмами из Уолл-стрит — Stifel и Societe Generale.
Tapestry Inc (NYSE:TPR) -17,66%
В четверг Tapestry Inc. объявила о планах купить конкурента Capri Holdings (CPRI) за $8,5 млрд, или $57 за акцию. Это означает, что бренды Capri — такие, как Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, присоединятся к имеющемуся портфолио роскошных брендов Tapestry, состоящему из Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman.
Мега-доллары, потраченные на это соглашение, направлены на расширение глобального охвата базирующейся в США модной компании, — сказала генеральный директор Tapestry Джоанн Кревуазера во время телефонной конференции.
Ожидается, что слияние завершится в 2024 году. Но то, что Tapestry предлагает больше брендов подобного калибра, вызвало неоднозначную реакцию Уолл-стрит. Акции Tapestry упали почти на 16% к моменту закрытия рынка в четверг, тогда как акции Capri Holdings резко выросли на 55%.
Обсуждаемые на рынке темы
- Goldman Sachs ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки к концу июня следующего года — постепенно, ежеквартально.
- «Сокращение прогноза обусловлено желанием нормализовать процентную ставку с ограничительного уровня, как только инфляция приблизится к целевому уровню»
- На данный момент команда Goldman планирует снижение ставок, которое начнется во втором квартале 2024 года. Ожидается, что ФРС пропустит повышение в следующем месяце и на ноябрьском заседании придет к выводу, что «тенденция базовой инфляции снизилась».
- «Мы ожидаем сокращение на 25 базисных пунктов в квартал, но не уверены в темпах, и ставка по фондам в конечном итоге стабилизируется на уровне 3−3,25%».
Главные события недели
14 августа — понедельник
- Сегодня в Японии выйдет предварительная оценка роста ВВП за II квартал.
- Эмитенты выплатят дивиденды: CF Industries (CF), International Paper (IP), KLA Corp (KLAC), Kroger (KR), Welltower (WELL).
15 августа — вторник
- Выйдет июльский отчет по розничным продажам в США. В месячном выражении ожидается прирост на 0,4%. В июне рост на 0,2% оказался ниже ожиданий.
- Также ждём индекс рынка жилья за август. По прогнозам, несмотря на очередной рост ипотечных ставок, индекс останется на уровне 56 пунктов после прироста на один пункт в июле.
- Кроме этого, увидим вторую оценку роста ВВП Еврозоны во II квартале.
- Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), Target (TGT).
- Отчеты эмитентов: Home Depot (HD), JD.com Inc Adr (JD), Agilent Technologies (A), Cardinal Health (CAH), Jack Henry&Associates (JKHY).
16 августа — среда
- Эти данные дополнят цифры по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам за июль.
- Позже будет опубликован отчет по промышленному производству за июль. После спада на 0,5% в июне, ожидается отскок на 0,3%.
- Ещё в 14:00 по Нью-Йорку ждём протокол последнего заседания американского центробанка по монетарной политике. Инвесторы могут искать подсказки по дальнейшим действиям регулятора.
- Также выйдет статистика по инфляции в Великобритании за июль. Тут ожидается дальнейшее охлаждение роста цен до 6,8%, после 7,9% в июне и 8,7% в мае.
- Эмитенты выплачивают дивиденды: CenterPoint Energy (CNP), LKQ (LKQ), Microsoft (MSFT), Vulcan Materials (VMC), Zions (ZION).
- Отчеты эмитентов: Cisco (CSCO), TJX (TJX), Synopsys (SNPS), Target (TGT), Amcor PLC (AMCR).
17 августа — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Chevron (CVX), Bunge (BG), Moody’s (MCO), Phillips 66 (PSX), Sherwin-Williams (SHW).
- Отчеты эмитентов: Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST), Keysight Technologies (KEYS), Tapestry (TPR).
- Наконец, ждём еженедельную статистику по заявкам на пособия по безработице. По прогнозам, за прошедшую неделю заявок было 240 тыс. Неделей ранее был скачок на 21 тыс. — до 248 тыс. Это было неожиданно и указало на охлаждение спроса на рынке труда — неплохой знак для рынка в нынешних условиях высоких процентных ставок.
18 августа — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Atmos Energy (ATO), Evergy (EVRG), Gen Digital (GEN), Walgreens Boots (WBA), Wynn Resorts (WYNN).
- Отчеты эмитентов: Deere&Company (DE), Palo Alto Networks (PANW), Estee Lauder (EL).
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне за июль 2023.
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