Почему падает «модная» компания и растет производитель шокеров

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу: Dow Jones Industrial Average завершил сессию ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite — снизились. По итогам прошлой недели Dow Jones увеличился на 0,6%, S&P 500 опустился на 0,3%, Nasdaq потерял 1,9%. Данные о динамике цен производителей в США подтвердили некоторое усиление инфляционного давления в стране, что спровоцировало понижение американского рынка акций в начале торгов.

Как сообщается в отчете министерства труда США, цены производителей (индекс PPI) в июле выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее. Инфляционные ожидания среднесрочной перспективы (ближайший год) среди населения США в этом месяце снизились до 3,3% с 3,4% в июле, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) — до 2,9% с 3%, говорится в отчете.

Сегодня наступила последняя активная неделя летнего сезона отчетов. Ждем квартальные данные от крупнейших ритейлеров США: Walmart, Home Depot, Target и других. Также во вторник ждем отчета по розничным продажам за июль. Детальнее об итогах прошлой недели и главных событиях будущего расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Взлеты недели

Axon Enterprise Inc (NASDAQ:AXON) +18,34%

Акции компании, которая много лет уже разрабатывает технологии и оружие для военных, правоохранительных органов и для обычных граждан выросли на 18,34% на прошлой неделе, а прибыль компании выросла на 152%. Компания известна на рынке США, прежде всего, за счет таких продуктов, как Taser — электрошокера, и нагрудных камер Body-Camera. Оба активно использует полиция США в своей работе.

Во вторник компания сообщила о хорошем отчете за второй квартал. Причиной стремительного роста акций стало то, что компания повысила план доходов за весь год. Квартальная прибыль Axon выросла на колоссальные 152%, по сравнению с 96% и 52% в предыдущие два квартала и падением на 49% три квартала назад.

Интересным фактом является то, что Axon использует искусственный интеллект для транскрипции, редактирования видео и автоматического распознавания номерных знаков. Компания работала над шестилетним планом использования искусственного интеллекта для получения данных с видео с камер, чтобы помочь полицейским в написании отчетов.

Axon легко превзошла оценки прибылей и продаж во втором квартале. Руководство повысило прогноз дохода на 2023 год до $1,51−1,53 млрд из предыдущего прогноза в $1,44−1,46 млрд.

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) +17,59%

Eli Lilly And Co — компания, за которой внимательно наблюдают аналитики. Причиной интереса является то, что она продолжает добиваться благоприятных успехов в развитии своей линии — в частности, лекарства против диабета и похудения Mounjaro.

Инвесторы заинтересованы в методах лечения двух наибольших проблем здравоохранения: ожирения и болезни Альцгеймера, которые предлагает компания. Научные открытия по поводу обоих заболеваний привели к тому, что акции компании выросли на 75%, что является рекордным уровнем за последние 12 месяцев. На минувшей неделе акции этой компании выросли на 17,59%.

На этой неделе она обошла Johnson&Johnson и UnitedHealth и стала самым дорогим в мире производителем лекарств и медицинской компанией по рыночной капитализации (11 августа рыночная капитализация составляла $501,5 млрд).

Падение недели

International Flavors & Fragrances Inc (NYSE:IFF) -20,08%

Goldman Sachs снизил рейтинг International Flavors & Fragrances до нейтрального с «Купить», и снизил целевую цену до $78,00 со $120,00. Это произошло после того, как компания сообщила о неудачах во втором квартале и снизила свои прогнозы, что привело к падению цены акций более чем на 19% во вторник.

После этих результатов Goldman заявил, что подтверждает невысокую способность компании добиться своих среднесрочных целей EBITDA, которые она очертила во время Дня инвестора в декабре прошлого года. В начале этого месяца рейтинг компании также был снижен двумя другими фирмами из Уолл-стрит — Stifel и Societe Generale.

Tapestry Inc (NYSE:TPR) -17,66%

В четверг Tapestry Inc. объявила о планах купить конкурента Capri Holdings (CPRI) за $8,5 млрд, или $57 за акцию. Это означает, что бренды Capri — такие, как Versace, Jimmy Choo и Michael Kors, присоединятся к имеющемуся портфолио роскошных брендов Tapestry, состоящему из Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman.

Мега-доллары, потраченные на это соглашение, направлены на расширение глобального охвата базирующейся в США модной компании, — сказала генеральный директор Tapestry Джоанн Кревуазера во время телефонной конференции.

Ожидается, что слияние завершится в 2024 году. Но то, что Tapestry предлагает больше брендов подобного калибра, вызвало неоднозначную реакцию Уолл-стрит. Акции Tapestry упали почти на 16% к моменту закрытия рынка в четверг, тогда как акции Capri Holdings резко выросли на 55%.

Обсуждаемые на рынке темы

Goldman Sachs ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки к концу июня следующего года — постепенно, ежеквартально. «Сокращение прогноза обусловлено желанием нормализовать процентную ставку с ограничительного уровня, как только инфляция приблизится к целевому уровню» На данный момент команда Goldman планирует снижение ставок, которое начнется во втором квартале 2024 года. Ожидается, что ФРС пропустит повышение в следующем месяце и на ноябрьском заседании придет к выводу, что «тенденция базовой инфляции снизилась». «Мы ожидаем сокращение на 25 базисных пунктов в квартал, но не уверены в темпах, и ставка по фондам в конечном итоге стабилизируется на уровне 3−3,25%».

Главные события недели

14 августа — понедельник

Сегодня в Японии выйдет предварительная оценка роста ВВП за II квартал.

Эмитенты выплатят дивиденды: CF Industries (CF), International Paper (IP), KLA Corp (KLAC), Kroger (KR), Welltower (WELL).

15 августа — вторник

Выйдет июльский отчет по розничным продажам в США. В месячном выражении ожидается прирост на 0,4%. В июне рост на 0,2% оказался ниже ожиданий.

Также ждём индекс рынка жилья за август. По прогнозам, несмотря на очередной рост ипотечных ставок, индекс останется на уровне 56 пунктов после прироста на один пункт в июле.

Кроме этого, увидим вторую оценку роста ВВП Еврозоны во II квартале.

Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), Target (TGT).

Отчеты эмитентов: Home Depot (HD), JD.com Inc Adr (JD), Agilent Technologies (A), Cardinal Health (CAH), Jack Henry&Associates (JKHY).

16 августа — среда

Эти данные дополнят цифры по разрешениям на строительство и стартовавшим строительным проектам за июль.

Позже будет опубликован отчет по промышленному производству за июль. После спада на 0,5% в июне, ожидается отскок на 0,3%.

Ещё в 14:00 по Нью-Йорку ждём протокол последнего заседания американского центробанка по монетарной политике. Инвесторы могут искать подсказки по дальнейшим действиям регулятора.

Также выйдет статистика по инфляции в Великобритании за июль. Тут ожидается дальнейшее охлаждение роста цен до 6,8%, после 7,9% в июне и 8,7% в мае.

Эмитенты выплачивают дивиденды: CenterPoint Energy (CNP), LKQ (LKQ), Microsoft (MSFT), Vulcan Materials (VMC), Zions (ZION).

Отчеты эмитентов: Cisco (CSCO), TJX (TJX), Synopsys (SNPS), Target (TGT), Amcor PLC (AMCR).

17 августа — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Chevron (CVX), Bunge (BG), Moody’s (MCO), Phillips 66 (PSX), Sherwin-Williams (SHW).

Отчеты эмитентов: Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST), Keysight Technologies (KEYS), Tapestry (TPR).

Наконец, ждём еженедельную статистику по заявкам на пособия по безработице. По прогнозам, за прошедшую неделю заявок было 240 тыс. Неделей ранее был скачок на 21 тыс. — до 248 тыс. Это было неожиданно и указало на охлаждение спроса на рынке труда — неплохой знак для рынка в нынешних условиях высоких процентных ставок.

18 августа — пятница