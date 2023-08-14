В Сенс Банке могут сменить главу правления — СМИ

Сенс Банк , который государство национализировало несколько недель назад, может получить нового председателя правления из-за проблем со здоровьем действующего председателя Дмитрия Кузьмина и не слишком убедительной работы нового менеджмента. Об этом говорится в статье Forbes .

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Что известно

Издание, ссылаясь на собеседников в банке и госструктурах, отмечает, что действующий председатель правления Сенс Банка может потерять свой пост.

В Forbes объясняют, что Кузьмин может быть уволен из-за некоторых проблем со здоровьем и существенных проблем с принятием решений и в коммуникации нового менеджмента и остальных работников банка.

Издание приводит цитату одного из своих источников в менеджменте банка, утверждающего, что «председатель правления вообще ничего не подписывает, даже «папку».

«Ситуация достигла апогея в четверг, 10 августа, когда Кузьмин даже написал заявление об отставке, о чем Forbes стало известно от двух собеседников в государственных структурах. Правда, она не была должным образом оформлена с юридической точки зрения, уточнил один из них», — говорится. в сообщении.

Добавляется, что сам Кузьмин не ответил по просьбе Forbes дать комментарий для этой статьи.

Глава наблюдательного совета «Сенса» Шевки Аджунер сослался на комментарий пресс-службы о том, что банк «не комментирует безосновательных слухов». Член наблюдательного совета Владислав Власюк также назвал эту информацию «слухами».

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина стала владельцем 100% акций Сенс Банка, председателем правления назначен Кузьмин Дмитрий.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции «Сенс Банка» у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк становится государственным под управлением Министерства финансов.