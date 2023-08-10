Finance.ua страхование вместе с партнером monobank ввели новую полезную опцию для клиентов, покупающих обязательные страховые полисы — оплату частями.
Finance.ua страхование вместе с monobank ввели новую опцию — оплата частями
Оплатить полис частями просто:
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Выберите свое страхование: Автогражданку, туристический полис или Зеленую карту от 500 грн.
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На этапе оформления выберите способ оплаты — оплата частями от монобанк.
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Готово — ваш платеж разбивается на 3 месяца, без дополнительных комиссий для вас.
Выбирайте нужный вам страховой полис со стоимостью от 500 грн и оплачивайте частями от monobank, при необходимости.
Оформить полис
Уже готовим для вас оплату частями от Ощадбанка и Приватбанка, следите за нашими новостями.
Источник: Минфин
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