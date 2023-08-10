PayPal запустила собственный стейблкоин: как им воспользоваться клиентам платежной системы

После двух лет разработок и переносов крупнейшая электронная платежная система PayPal запустила собственный долларовый стейблкоин, и стала одной из первых крупных платежных компаний, которые смогли вывести свой криптопродукт на массовый рынок. Рассказываем, зачем это нужно PayPal, что это значит для криптосферы и какие перспективы у нового инструмента на мировом финансовом рынке.

Слухи о том, что платежный гигант намерен запустить собственный токен, распространялись еще с весны 2021 года. Стейблкоин PayPal мог стать реальностью еще в феврале этого года, но помешали регуляторные преграды. В тот период департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) инициировал расследование в отношении инфраструктурной компании Paxos, которая должна была стать эмитентом криптовалюты от PayPal. Разработку заморозили до появления четких регулятивных норм. И вот, наконец, 7 августа 2023 года долгожданный запуск состоялся: стейблкоин от платежного сервиса получил название PayPal USD и биржевой тикер PYUSD.

Что способствовало запуску стейблкоина PYUSD

PYUSD был запущен почти сразу после того, как возглавляемый республиканцами комитет по финансовым услугам Палаты представителей принял проект закона по регулированию стейблкоинов. Он позволяет таким компаниям, как PayPal, выпускать стейблкоины. Но документ еще должен быть принят Конгрессом. А это не так просто: против нового законопроекта выступают демократы, которым не нравится, что он не дает фактических полномочий ФРС.

Вот как прокомментировал данное решение глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрик МакГенри: «Четкие правила и надежная защита потребителей важны для того, чтобы стейблкоины могли реализовать свой потенциал. Вот почему, как никогда важно, чтобы Конгресс принял законодательство для обеспечения комплексного регулирования цифровых активов, особенно для стейблкоинов».

Не первый цифровой опыт

В ноябре 2020 года PayPal открыла возможность покупки, продажи и хранения криптовалют для клиентов из Соединенных Штатов Америки (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash). Партнером тогда, как и сейчас, выступала компания Paxos Trust Company. В 2021 году эта опция стала доступной и в других странах. По состоянию на май 2023 года криптовалютные сбережения клиентов PayPal превысили $1 млрд.

Компания также инвестирует в блокчейн-стартапы, в частности, недавно возглавила инвестиционный раунд на $52 млн компании Magic, которая предоставляет инфраструктуру для интеграции цифровых кошельков в онлайн-сервисы и корпоративные проекты.

Венчурный фонд Founders Fund сооснователя PayPal Питера Тиля начал инвестировать в биткоин еще в начале 2014 года. Незадолго до обвала крипторынка весной 2022 года фонд продал почти все криптовалютные активы, заработав около $1,8 млрд.

Что такое PYUSD: обеспечение, привязка, возможности

Первая в истории стабильная монета PayPal обеспечена на 100% депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями США и денежными эквивалентами.

PYUSD привязан к доллару в соотношении 1:1.

PayPal сообщает, что клиенты США, купившие стейблкоин PayPal, смогут переводить его между счетами PayPal и совместимыми внешними кошельками, отправлять платежи отдельным лицам, оплачивать им покупки и конвертировать в любые криптовалюты, поддерживаемые PayPal. Разрешено будет переводить цифровые активы как со счетов PayPal, так и на них.

PYUSD предназначен для цифровых платежей и Web3, а также для совместимости с наиболее широко используемыми биржами, кошельками и приложениями.

Стейблкоин от PayPal создан на блокчейне Ethereum по стандарту ERC-20. Представители компании считают, что PYUSD упростит переводы и международные платежи, а также поможет дальнейшему распространению цифровых активов.

С сентября 2023 года Paxos Trust Company будет публиковать публичный ежемесячный отчет по обеспечению стабильной монеты PayPal. Тогда и узнаем капитализацию нового стейблкоина и другие детали его функционирования.

На момент публикации материала общее предложение PYUSD составляет 26,905 млн токенов.

Поскольку предусмотрено заведение и вывод стейблкоина на посторонние кошельки, то вскоре следует ожидать листинг PYUSD на подавляющем большинстве криптовалютных бирж. Анонсы в СМИ на момент публикации отсутствуют.

Кстати, Binance не может иметь стейблкоин, эмитентом которого является Paxos, потому что это незарегистрированная ценная бумага, и вообще у них проблемы с обеспечением (время показало, что никаких проблем не было), а вот для PayPal уже все в рамках закона, хотя никаких регулировочных изменений с момента запрета BUSD не произошло.

PYUSD написан таким образом, что его можно удалить с любого адреса. Это означает, что если адрес заморожен, токены на нем могут быть удалены навсегда. Эта необычная функция, вероятно, реализована для решения вопросов безопасности. По сути, компания сможет очистить плохой адрес и создать новые токены в безопасном месте.

Как повлияет на криптовалютный рынок появление PYUSD

По состоянию на сейчас общее количество активных пользователей Paypal превышает 350 млн. Поскольку PYUSD создан на блокчейне Ethereum, то это означает, что, теоретически, более 4% населения нашей планеты может влиться в сеть. Доподлинно неизвестно, каким капиталом они обладают, но положительный эффект для второй по капитализации криптовалюты и рынка в целом обеспечен.

Недостатки стейблкоина от PayPal

Ключевым недостатком токена от PayPal считают использование старой версии Solidity в коде. Смарт-контракт может быть уязвим к известным атакам (вроде атаки повторного входа), ошибкам или уязвимостям, которые уже были исправлены в последующих выпусках. Кроме того, это снижает эффективность обслуживания и процесса обновления при одновременном росте цены на газ.

Обновление и улучшение блокчейна Ethereum могут сделать контракты, которые используют старые версии Solidity, несовместимыми с новыми системами. Это может привести к неожиданному поведению или даже расторжению контракта.

Также использование старой версии Solidity может ограничить доступ к поддержке и ресурсам сообщества.

Даже при наличии неоднократных тестов старой версии и определенного уровня стабильности ее использование нельзя считать полностью безопасным. Безопасность — это постоянный процесс, и обновление предыдущих версий проявляется не только в предотвращении текущих угроз, но и в готовности к будущим рискам и изменениям. Следует учитывать конкретный контекст проекта, риски безопасности и потребности новых функций.

Из-за использования старой версии Solidity в смарт-контракте стейблкоина PayPal отсутствуют механизмы экономии газа. Если стоимость голубого топлива вырастет, то текущие комиссии по транзакциям могут показаться пользователям детскими.

Идея блокчейна базируется на децентрализации. Если мы говорим о PYUSD, то это полностью централизованный актив, тотально контролируемый компанией-эмитентом.

Что делает компания PayPal

PayPal Holdings, Inc была основана в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния. Она управляет технологической платформой, которая позволяет осуществлять цифровые платежи от имени продавцов и потребителей по всему миру. Компания предоставляет платежные решения под названиями PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, PayPal Zettle и другие. Ее платежная платформа позволяет потребителям передавать и получать платежи примерно на 200 рынках в 150 валютах, снимать и хранить средства на своих счетах.

Рыночная капитализация — $73,51 млрд*

Стоимость акции — $63,55*

Продажи $28,56 млрд*

Выручка $4,08 млрд*

*на момент публикации

Компания PayPal была фаворитом инвесторов в 2020—2021 годах. Произошло это из-за пандемии, во время которой увеличились онлайн-покупки, объемы транзакций и, соответственно, прибыль платежной платформы. В результате, ее рыночная капитализация превысила капитализацию всех банков США, за исключением JPMorgan Chase & Co.

С тех пор стоимость акций снизилась почти на 80%, и в настоящее время завершение нисходящего тренда не предполагается.

Факторами давления, которые привели к таким отрицательным результатам, были:

Сокращение государственных пакетов стимулирующих мер;

Нехватка рабочей силы;

Инфляция;

Проблемы с цепочками поставок;

eBay Inc., которая создала собственную платежную систему.

Недельный график изменения стоимости акций PayPal

Источник: Tradingview

Возможно, смещение акцента на цифровые активы поможет компании выбраться из затруднительного положения.

PayPal (PYPL) недавно опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Выручка составила $7,3 млрд (рост на 7%, по сравнению с прошлым годом), а скорректированная разбавленная прибыль на акцию — $1,16 (рост на 24%). Эти результаты превзошли оценки Уолл-стрит.

За последний квартал общий объем платежей PayPal составил $377 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о росте активности в сети. Кроме того, по состоянию на 30 июня у бизнеса был 431 миллион активных учетных записей на платформе, что является еще одним признаком поразительного масштаба деятельности PayPal.

PayPal, безусловно, является самым распространенным цифровым кошельком, поскольку клиенты могут использовать его для оплаты в 79% из 1 500 самых лучших продавцов в Северной Америке и Европе. Такое огромное преимущество возможно только потому, что компания была в авангарде цифровых платежей более двух десятилетий. PayPal стал надежным именем в онлайн-транзакциях.

Будучи двухсторонней платежной платформой, PayPal получает преимущества сетевых эффектов. Потребители выбирают учетную запись PayPal, потому что он дает широкие возможности для расчетов и переводов. Кроме того, продавцы хотят подключиться к сети PayPal через огромную глобальную базу потребителей. Согласно оценкам аналитиков и финансово-аналитических платформ, акции компании PayPal по состоянию на сегодняшний день недооценены, по меньшей мере, на 40%.

Годовой прогноз стоимости акций компании PayPal от tipranks

Источник: tipranks.com

Так что это может быть отличной возможностью купить в портфель компанию финансового сектора с 25-летней историей на фоне внедрения новых функций и переориентации на цифровые активы. Осталось дождаться регенерации приверженности инвесторов.