Что такое кобрендинговые карты и как они работают. Объясняем на 4 примерах

Пытаясь привлечь к себе внимание постоянных клиентов некоторых торговых сетей, банкиры придумали интересный продукт — кобрендинговую кредитную карту. Это своеобразный гибрид карты лояльности от какого-нибудь магазина и банковской кредитки.

Владельцы таких карт могут одновременно и пользоваться кредитными деньгами, и получать дополнительные скидки и бонусы при расчетах в конкретной сети. В итоге, удовлетворены все участники процесса. Мы расскажем, как работают кобрендинговые карты, и сделаем подборку из четырех интересных примеров.

Что такое кобрендинговые карты

Кобрендинговые банковские карты — это общее предложение банка, выпустившего карту, и его партнеров. Последние, как правило, — это крупные торговые сети или известные компании, услугами которых пользуется большинство населения. По сути, это обычная банковская карта, с помощью которой можно совершать свои ежедневные покупки, получая за это дополнительные скидки или бонусы в виде бонусов/миль/минут от партнера банка.

Выпуск кобрендовых карт выгоден всем участникам этого процесса. Партнер банка предоставляет владельцу карты скидки или бонусы, что мотивирует чаще покупать его услуги или товары. Банк с помощью такого «пластика» стимулирует финансовую активность клиента, привязывая ее к себе, и зарабатывает свою комиссию с каждой безналичной транзакции. Владелец карты, в свою очередь, получает дополнительные бонусы, просто совершая свои привычные покупки. Дальше расскажем об интересніх примераз таких карт.

Возле вашего дома есть АТБ? Тогда рекомендуем обратить внимание на кредитку от А-Банка «АТБ». Причин для ее оформления несколько.

Начнём с того, что карта полностью бесплатная. Платить не придется ни за ее выпуск, ни за обслуживание. А в магазинах АТБ, давайте будем честны, хоть иногда бывает каждый из нас, вне зависимости от места жительства. Это ритейлер с крупнейшей в стране сетью магазинов. Так почему бы не иметь при себе бесплатную карту, которой выгодно в ней рассчитываться?

Тем более, что оформить ее можно дистанционно, не выходя из дома. Достаточно загрузить мобильное приложение ABank24, отправить через него в банк копии документов (или зарегистрироваться через Дію) и оформить карту. Носить с собой отдельный кусок пластика не придется. Можно ограничиться виртуальным вариантом карты, который станет доступным сразу после регистрации. Он легко добавляется в мобильный кошелек Apple Pay или Google Pay, и можно с телефоном идти за покупками в ближайшее АТБ. При желании в отделении А-Банка или на кассе магазина можно будет получить и пластиковую карту. Это будет стоить 50 грн, которые после ее активации вернутся на счет, и ними можно будет рассчитаться или снять наличными.



Но главная причина оформить эту карту — это, конечно, преимущества, которые она дает при расчетах в АТБ. Во-первых, это дополнительная скидка в размере 5% на ассортимент разнообразных товаров, который обновляется каждые 1−2 недели. Акционные товары обозначаются оранжевыми ценниками в виде карты. Во-вторых, до конца 2023 года действует акция «Прочные скидки», которая предоставляет скидку на некоторые товары вплоть до 40% (они также отмечены отдельными ценниками).

В-третьих, дополнительным вознаграждением является кешбек от банка, который можно зарабатывать, рассчитываясь картой «АТБ». Ежемесячно в приложении ABank24 клиент выбирает 2 из 5 категорий, по которым он будет начисляться. Если, например, выбирать категорию «Продукты», кроме предложенных скидок от АТБ можно также зарабатывать 0,7% от суммы каждого чека от банка. Кешбек потом можно вывести на карту и тратить на любые свои нужды.

Добавляем сюда кредитный лимит до 200 000 грн, льготный период до 62 дней, возможность без комиссии оплачивать коммуналку, мобильную связь, пополнять в терминалах City24, EasyPay и кассе А-Банка, и получаем беспроигрышный вариант банковской карты для постоянных клиентов сети.

Кредитная карта «Банк Власний Рахунок»

Карта «Банк Власний Рахунок» (БВР) создана для тех, кто постоянно делает покупки в «Сільпо». Оформляется она в мобильном приложении «Банк Власний Рахунок», который, как и сеть «Сільпо», входит в группу компаний Fozzy Group.

Рассчитываясь картой БВР в «Сільпо» или «Сільпо Вояж» можно зарабатывать дополнительные баллы, которые раз в месяц конвертировать в скидки. Что означает «дополнительные»? Подразумевается, что их количество будет в два раза больше, чем у тех покупателей, которые используют обычную карту постоянного клиента, но рассчитываются наличными или картой другого банка. Более того, с БВР количество баллов может даже утроиться, если по итогам предыдущего месяца клиент потратил в «Сільпо» с помощью карты более 10 000 грн.

Среди других ее преимуществ стоит отметить:

бесплатное безналичное пополнение;

бесплатное пополнение наличными на кассах «Сільпо»;

платежи и переводы без комиссий;

снятие наличных денег в «Сільпо» и других сетях, АЗС, аптеках;

накопительный счет «Назбиратус» с возможностью пополнения и снятия с него в режиме 24/7.

Плюс, иногда владельцам БВР «Сільпо» подбрасывает интересные индивидуальные предложения. Например, возможность купить круассан или гречневый багет за 1 грн.

Кредитная карта «Выгода» от Sense Bank

Еще одна полезная для большинства украинцев карта. Цифровая кредитка «Выгода» — совместный продукт Sense Bank и сети строительных гипермаркетов «Эпицентр». Она объединяет бонусные балансы Sense Bank и «Эпицентра» и дает возможность в итоге получить 2% баллами за покупки.

Работает это так. За каждые 100 грн, потраченные в гипермаркетах, начисляется 1 бонусный балл, который затем можно использовать для оплаты следующих покупок в «Эпицентре». Кроме того, дополнительно на все покупки (причем не только за те, что были в «Эпицентре») начисляется еще 1% кешбека от банка. Последний потом можно будет вывести уже реальными деньгами.

Карту можно оформить в цифровом банке Sense SuperApp и сразу добавить в электронный кошелек, и рассчитываться где угодно. У нее кредитный лимит до 100 000 грн со льготным периодом до 62 дней. Если держать на ней собственные средства, то можно зарабатывать 8% годовых.

Кредитная карта «Fishback» от Райффайзен Банка

Кредитная карта Fishback — кобренд-проект Райффайзен Банка и программы лояльности Fishka. Она при расчетах позволяет зарабатывать баллы Fishka, которые можно использовать для оплаты товаров в магазинах более 30 компаний-партнеров программы. Среди последних — сеть АЗС «ОККО», магазин электроники «Алло», несколько аптечных сетей и другие магазины.

Она точно пригодится водителям. К примеру, автолюбители, которые заправляются на «ОККО» и рассчитываются с помощью «Fishback», получают бонусы в виде 2 грн постоянной скидки на каждом литре бензина или дизеля, и 1 грн скидки на каждом литре газа. За другие покупки на «ОККО» бонус еще больше — 5%.

Среди других ее преимуществ можно отметить бесплатное пополнение и снятие средств. Бесплатным может быть и ее обслуживание, но при выполнении одного из двух требований: среднемесячный остаток собственных средств на карте от 2 000 грн или сумма торговых операций за месяц превышает 2 000 грн.