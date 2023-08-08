Нарушение финмона: в ПУМБе ответили относительно штрафа почти на 11 миллионов

В последние месяцы ПУМБ работал в сложных и форс-мажорных обстоятельствах, пытаясь своевременно адаптироваться к обновленным требованиям НБУ, чтобы достойно пройти все этапы проверок регулятора. На внедрение некоторых из них, к сожалению, банку понадобилось больше времени, чем было предоставлено. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что говорят в ПУМБе

«Недостатки, которые обнаружил регулятор, банком уже исправлены. На техническое усовершенствование систем и программного обеспечения направлено почти 20 млн гривен, что позволяет использовать новейшие инструменты для повышения эффективности работы мониторинга и автоматического контроля соблюдения установленных ограничений регулятора. Также, банк согласно рекомендациям НБУ, создал поэтапный план действий по усовершенствованию процессов в этом сегменте и приступил к его выполнению. Начисленная сумма штрафов уже уплачена в пользу НБУ», — говорится в сообщении банка.

Как отметили в пресс-службе, банк устойчиво проходит военный период и абсолютно готов к новым испытаниям.

«ПУМБ всегда своевременно уплачивает все налоги и выполняет все обязательства перед государством. За 2022 год банк перечислил в госбюджет более 1,5 млрд грн. За первое полугодие 2023 года сумма перечисленных ПУМБ налогов и сборов уже составила 945 млн гривен», — подытожили в банке.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, Нацбанк в июле оштрафовал три банка за нарушение финмона, среди которых банк ПУМБ — сумма штрафа 10,85 миллиона гривен.