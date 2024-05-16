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16 мая 2024, 15:53 Читати українською

Прибыль 20 крупнейших банков россии упала из-за санкций и «налога на войну»

Доходы 20 крупнейших банков россии резко сократились в первом квартале 2024 года. Этому способствовали санкции и уплата «налога на войну». Об этом свидетельствует квартальная отчетность финучреждений, передает The Moscow Times.

Доходы 20 крупнейших банков россии резко сократились в первом квартале 2024 года.
Фото:depositphotos

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Как изменились доходы банков

Прибыль «Почта-банка» упала в 31,2 раза — до 190 млн рублей, банка «Зенит» — в 7,5 раза, до 174 млн рублей, ХКФ-банка — в 5,5 раза, до 815 млн рублей.

В то же время доходы «Альфа-банка» сократились более чем в три раза, до 8,5 млрд рублей, ВТБ и «Совкомбанк» — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд рублей соответственно.

Что говорят в банках

Банки объясняют падение маржинальности бизнеса санкциями, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыли, также известного как «налог на войну».

В «Альфа-банке» уточнили, что изменение результата обусловлено «спецификой подсчетов по РСБУ». Также прибыль снизилась из-за роста операционных расходов, консервативного подхода к начислению резервов и более высоких расходов по налогу на прибыль.

Как отмечает издание, рентабельность банковского бизнеса в россии падает: за последний год банки увеличили активы на 20%, а общий рост квартальной прибыли составил всего 2%.

Источник: Минфин
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