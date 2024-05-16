В Китае ликвидировали подпольный криптовалютный банк с оборотом $1,9 млрд

Представители муниципального бюро безопасности города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе КНР объявили о прекращении деятельности нелегального криптовалютного банка. Об этом пишет китайское издание Вaijiahao.baidu.

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Что известно

Организация оказывала, уверяют власти, финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, желающим вывести свои деньги через криптовалюты в другие юрисдикции.

Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT. Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие.

Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны.

Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные валюты для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов.

Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса. Изъяты банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов.