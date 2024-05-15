ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии для производства оружия. Об этом сообщает Reuters.

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В среду послы правительств стран ЕС обсудят это предложение в рамках 14-го пакета санкций против рф, который сейчас готовит блок. Согласно этому предложению, любому физическому или юридическому лицу в Евросоюзе может быть запрещено вести дела с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским вооруженным силам получать подсанкционные товары и технологии двойного назначения.

Такой запрет может стать мощным рычагом давления на финансовые институты Ближнего Востока, Турции или даже Китая с тем, чтобы они не участвовали в сделках по поставке в россию санкционированных ЕС товаров двойного назначения, поскольку тогда эти банки или организации могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Представители ЕС сообщили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции вместе с финансовыми институтами США, что сделает этот инструмент еще более эффективным.