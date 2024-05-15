ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2024, 15:12 Читати українською

ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии для производства оружия. Об этом сообщает Reuters.

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии для производства оружия.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В среду послы правительств стран ЕС обсудят это предложение в рамках 14-го пакета санкций против рф, который сейчас готовит блок. Согласно этому предложению, любому физическому или юридическому лицу в Евросоюзе может быть запрещено вести дела с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским вооруженным силам получать подсанкционные товары и технологии двойного назначения.

Такой запрет может стать мощным рычагом давления на финансовые институты Ближнего Востока, Турции или даже Китая с тем, чтобы они не участвовали в сделках по поставке в россию санкционированных ЕС товаров двойного назначения, поскольку тогда эти банки или организации могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Представители ЕС сообщили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции вместе с финансовыми институтами США, что сделает этот инструмент еще более эффективным.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
15 мая 2024, 16:03
#
«ЄС може ввести», а може і не ввести. побачим по факту. Нехай почнуть з райфазенбанку на росії, а так аж смішно, ніби на шоу якомусь.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами