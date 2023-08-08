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8 августа 2023, 12:22 Читати українською

Банки в первом полугодии получили 67,6 миллиарда прибыли — НБУ

Платежеспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Платежеспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.
Фото: censor.net

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Что повлияло на прибыль

Главными факторами прибыльности сектора остаются рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов, и несущественные объемы формирования резервов.

Операционный доход банков вырос на 35% г/г.

Чистый процентный доход за первое полугодие вырос на 41% по сравнению с показателем января-июня прошлого года. Несмотря на увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли существенно.

Несмотря на определенное замедление в весенние месяцы, в частности, вследствие уменьшения операций с карточками, чистый комиссионный доход вырос на 22% р/с.

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы увеличилась в первом полугодии 2023 года на 57% г/г — до 87,4 млрд грн.

Темпы отчислений в резервы под ущерб от активных операций снизились по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года на 92%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 103 млрд грн.

Рентабельность капитала сектора на 01 июля 2023 составила 56% по сравнению с минус 4% год назад. Начисленный за полугодие налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

По состоянию на 1 июля 2023 г. только восемь банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 112 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+13
zzzachary
zzzachary
8 августа 2023, 13:07
#
І скільки вони задонатили? Скоріш за все НУЛЬ! Тому лохи несіть ващі грощі на депозити або вкладайте у воздух який ще не збудований, а потім нийте що хтось вас обманув)))
+
0
TAN72
TAN72
8 августа 2023, 14:06
#
Львиная доля от ранее купленных ОВГЗ.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
8 августа 2023, 14:08
#
Брали з населення під 12−18%, а получали з держави під 25%. От вам і бізнес)
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0
Ranet
Ranet
8 августа 2023, 14:24
#
Это хорошая новость для стран офшоров!
А у нас, как обычно, о налоге на выведенный капитал стонет только оппозиция, а как приходит во власть — то не на часі!
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