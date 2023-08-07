Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью до 2700 евро. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В Украине стартовала грантовая программа для пострадавшего от войны малого бизнеса. Подробности
Кто может принять участие в программе
Подать заявку могут пострадавшие от военной агрессии предприниматели из Киева и Киевской, Житомирской, Черниговской областей. А также — предприниматели из числа ВПЛ (при наличии справки), которые переехали в Киев и Киевскую область.
Предпочтение в отборе будет:
- женщины-предприниматели, в частности, ставшие главой семьи в связи с военной службой мужчины, его ранением, пребыванием в плену или гибелью;
- домохозяйства с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.
На какие цели будет предоставлена грантовая поддержка
Программа разработана для поддержки крафтовых (например, столярство, пчеловодство, изготовление украшений) и сервисных (уборка и уход за домами, ландшафтные услуги, персональные тренировки
Денежная поддержка предоставляется на закупку оборудования и материалов. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью 2700 евро в национальной валюте Украины.
Прием заявок продлится до 15 августа 2023 года.
Источник: Минфин
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