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7 августа 2023, 16:14 Читати українською

В Украине стартовала грантовая программа для пострадавшего от войны малого бизнеса. Подробности

Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью до 2700 евро. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe.

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Кто может принять участие в программе

Подать заявку могут пострадавшие от военной агрессии предприниматели из Киева и Киевской, Житомирской, Черниговской областей. А также — предприниматели из числа ВПЛ (при наличии справки), которые переехали в Киев и Киевскую область.

Предпочтение в отборе будет:

  • женщины-предприниматели, в частности, ставшие главой семьи в связи с военной службой мужчины, его ранением, пребыванием в плену или гибелью;
  • домохозяйства с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

На какие цели будет предоставлена грантовая поддержка

Программа разработана для поддержки крафтовых (например, столярство, пчеловодство, изготовление украшений) и сервисных (уборка и уход за домами, ландшафтные услуги, персональные тренировки и т. п.) бизнесов.

Денежная поддержка предоставляется на закупку оборудования и материалов. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью 2700 евро в национальной валюте Украины.

Прием заявок продлится до 15 августа 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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