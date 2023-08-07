В Украине стартовала грантовая программа для пострадавшего от войны малого бизнеса. Подробности

Пострадавший от войны микробизнес и предприниматели из ВПЛ могут получить грантовую помощь от международной гуманитарной организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью до 2700 евро . Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто может принять участие в программе

Подать заявку могут пострадавшие от военной агрессии предприниматели из Киева и Киевской, Житомирской, Черниговской областей. А также — предприниматели из числа ВПЛ (при наличии справки), которые переехали в Киев и Киевскую область.

Предпочтение в отборе будет:

женщины-предприниматели, в частности, ставшие главой семьи в связи с военной службой мужчины, его ранением, пребыванием в плену или гибелью;

домохозяйства с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

На какие цели будет предоставлена грантовая поддержка

Программа разработана для поддержки крафтовых (например, столярство, пчеловодство, изготовление украшений) и сервисных (уборка и уход за домами, ландшафтные услуги, персональные тренировки и т. п. ) бизнесов.

Денежная поддержка предоставляется на закупку оборудования и материалов. В рамках проекта планируется выделить 325 грантов стоимостью 2700 евро в национальной валюте Украины.

Прием заявок продлится до 15 августа 2023 года.