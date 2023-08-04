Как Барби изменила историю игрушек, а сейчас спасает своих творцов
Главное за неделю: Депозитные ставки, госдолг и чего ждать от банков
Фильм «Барби» бьет кассовые рекорды, а продажи кукол растут. Кажется, это отличный повод приобрести акции производителя игрушек Mattel, которому принадлежит популярный бренд. Но действительно ли все хорошо в компании, на чем она зарабатывает и каковы ее перспективы, разбирался «Минфин».
Инфляция будет и дальше замедляться, а экономика будет восстанавливаться — прогноз НБУ
В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция будет в дальнейшем замедляться, а восстановление экономики ускорится. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за июль 2023 года.
Банки в августе 2023: чего от них ждать бизнеса и украинцам
Минфин изучил, что повлияет на политику и продукты банков в августе. Активно ли они будут снижать ставки по кредитам для заемщиков, чего будут ждать по ставкам по депозитам и по доходности по ОВГЗ от Минфина, что будет с сетью отделений и с валютным рынком.
Высокая надежность, низкая доходность: для чего стоит покупать недвижимость в Германии
В Германии находится более миллиона украинских беженцев. Многие из них рассматривают возможность покупки жилья. В каких городах продаются самые дорогие и дешевые квартиры, насколько выгодно инвестировать в «немецкие» квадраты и стоит ли это делать сейчас, выяснял «Минфин».
Приватбанк за полгода увеличил чистую прибыль почти в 5 раз
Чистая прибыль ПриватБанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.
Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США
Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» до «AA+». Причины такого решения — ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга.
Зерновой коридор: действительно ли Украина зависит от него и какие существуют альтернативы
Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительны. Минфин решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.
Приватбанк принудительно закрыл счета почти 39 тысячам ФОПам и объяснил причину
С начала 2022 года по апрель 2023-го Приватбанк принудительно (по своей инициативе) закрыл счета 38,9 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП — укр.).
Крупные банки готовятся снижать депозитные ставки
После снижения учетной ставки с 25% до 22%, банки начинают корректировать ставки по депозитам. «Минфин» спросил банкиров, что они предлагают частным вкладчикам и какие стратегии советуют выбрать для депозитного портфеля.
Банковский сервис для ФОПов: как изменились тарифы и другие условия обслуживания
«єОселя» стала доступной для большинства населения: как оформить кредит
Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.
«Минфин» купил облигацию. Какую, и почему выбрали именно ее
Американские облигации — один из самых популярных инвестиционных инструментов в мире, но малоизвестен в Украине. Формируя собственный инвестиционный портфель, «Минфин» решил разобраться в особенностях этого инструмента, его доходности и принципов изменения цены.
Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы
С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными.
Госдолг Украины вырос за полгода на 16%
Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.
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