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4 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Депозитные ставки, госдолг и чего ждать от банков

Как Барби изменила историю игрушек, а сейчас спасает своих творцов

Фильм «Барби» бьет кассовые рекорды, а продажи кукол растут. Кажется, это отличный повод приобрести акции производителя игрушек Mattel, которому принадлежит популярный бренд. Но действительно ли все хорошо в компании, на чем она зарабатывает и каковы ее перспективы, разбирался «Минфин».

Инфляция будет и дальше замедляться, а экономика будет восстанавливаться — прогноз НБУ

В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция будет в дальнейшем замедляться, а восстановление экономики ускорится. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за июль 2023 года.

Банки в августе 2023: чего от них ждать бизнеса и украинцам

Минфин изучил, что повлияет на политику и продукты банков в августе. Активно ли они будут снижать ставки по кредитам для заемщиков, чего будут ждать по ставкам по депозитам и по доходности по ОВГЗ от Минфина, что будет с сетью отделений и с валютным рынком.

Высокая надежность, низкая доходность: для чего стоит покупать недвижимость в Германии

В Германии находится более миллиона украинских беженцев. Многие из них рассматривают возможность покупки жилья. В каких городах продаются самые дорогие и дешевые квартиры, насколько выгодно инвестировать в «немецкие» квадраты и стоит ли это делать сейчас, выяснял «Минфин».

Приватбанк за полгода увеличил чистую прибыль почти в 5 раз

Чистая прибыль ПриватБанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США

Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» до «AA+». Причины такого решения — ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга.

Зерновой коридор: действительно ли Украина зависит от него и какие существуют альтернативы

Украина ведет активную внешнеполитическую кампанию, чтобы возобновить работу «зернового соглашения», которое за прошедшие 12 месяцев позволило аграриям получить $8 млрд. Несмотря на активность нашего государства, союзников и даже третьих стран, шансы на продолжение работы коридора в полноценном формате незначительны. Минфин решил разобраться, насколько критически Украина зависит от вывоза продовольствия через черноморские порты и сможет ли без них обходиться.

Приватбанк принудительно закрыл счета почти 39 тысячам ФОПам и объяснил причину

С начала 2022 года по апрель 2023-го Приватбанк принудительно (по своей инициативе) закрыл счета 38,9 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП — укр.).

Крупные банки готовятся снижать депозитные ставки

После снижения учетной ставки с 25% до 22%, банки начинают корректировать ставки по депозитам. «Минфин» спросил банкиров, что они предлагают частным вкладчикам и какие стратегии советуют выбрать для депозитного портфеля.

Банковский сервис для ФОПов: как изменились тарифы и другие условия обслуживания

Для многих банков обслуживание ФОПов стало приоритетом. Под них разрабатывают удаленную идентификацию/сервисы и удерживают нулевые тарифы на часть услуг, через которые продвигаются безналичные платежи. Правда, есть и некоторые сложности и отсеивание предпринимателей тоже происходит — некоторые системные банки уже десяткам тысяч ФОПов принудительно закрывают счета. «Минфин» искал самые лояльные частным предпринимателям финучреждения.

«єОселя» стала доступной для большинства населения: как оформить кредит

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» с 1 августа стала доступной для большего количества украинцев.

«Минфин» купил облигацию. Какую, и почему выбрали именно ее

Американские облигации — один из самых популярных инвестиционных инструментов в мире, но малоизвестен в Украине. Формируя собственный инвестиционный портфель, «Минфин» решил разобраться в особенностях этого инструмента, его доходности и принципов изменения цены.

Мобильные операторы предупредили о новых правилах пополнения счета наличными через терминалы

С 1 августа Нацбанк изменяет порядок проведения сделок с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными.

Госдолг Украины вырос за полгода на 16%

Совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд.

Источник: Минфин
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