Главное за неделю: Депозитные ставки, госдолг и чего ждать от банков

Фильм «Барби» бьет кассовые рекорды, а продажи кукол растут. Кажется, это отличный повод приобрести акции производителя игрушек Mattel, которому принадлежит популярный бренд. Но действительно ли все хорошо в компании, на чем она зарабатывает и каковы ее перспективы, разбирался «Минфин».

Инфляция будет и дальше замедляться, а экономика будет восстанавливаться — прогноз НБУ

В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция будет в дальнейшем замедляться, а восстановление экономики ускорится. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за июль 2023 года.

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