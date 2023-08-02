Правэкс Банк назначил нового председателя правления

Наблюдательный совет Правэкс Банка назначил нового председателя правления. С 1 августа им снова стал Джанлука Корриас, возглавлявший банк в 2019—2021 годах. Кандидатуру Корриаса уже одобрил Национальный банк Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правэкс Банка.

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Что известно

Джанлука Корриас сменит в должности председателя правления Стефано Бурани, возглавлявшего Правэкс Банк с июня 2021 года. Бурани вступит в должность в рамках Intesa Sanpaolo Group.

Правэкс Банк работает на украинском рынке с 1992 года. С июня 2008 года 100% акций банка принадлежит Intesa Sanpaolo — ведущей банковской группе Европы.

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Корриас имеет 33-летний опыт работы в банковском секторе. Начинал работу в Intesa Sanpaolo Group, занимал руководящие должности и возглавлял разные направления в головном офисе и дочерних банках группы в Италии, Великобритании, США.

В 2018 году переехал в Украину и с 6 декабря стал первым заместителем председателя правления Правэкс Банка, а с 13 декабря 2019 года по 31 мая 2021 был председателем правления.

С августа 2021 года по октябрь 2022 занимал должность заместителя председателя правления в Alexbank, Intesa Sanpaolo Group (Египет), а с ноября прошлого года координировал ряд специальных проектов для руководителя управления международных дочерних банков Группы Intesa Sanpaolo (ISBD).