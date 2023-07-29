Усик пожертвовал через UNITED24 более 12 миллионов на восстановление

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По словам Гресь, Усик ей позвонил по телефону и предложил перевести сумму, необходимую для закрытия сбора на дом в Ирпене, который он патронирует. Не хватало около 2 млн грн.

«Сбор закрыт», — написала Гресь.

Она отметила, что всего с декабря 2022 года, с начала своего посла, Усик пожертвовал более 12 миллионов гривен только через UNITED24.

«Спасибо, чемпион!» — написала она.

Напомним

в октябре 2022 года Усик стал одним из послов платформы UNITED24 по направлению «Восстановление Украины».

Своим первым проектом он избрал восстановление дома в Ирпене.