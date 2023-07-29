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29 июля 2023, 17:15 Читати українською

Усик пожертвовал через UNITED24 более 12 миллионов на восстановление

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик с декабря 2022 пожертвовал через платформу UNITED24 более 12 миллионов гривен, в том числе на восстановление дома в Ирпене. Об этом в Facebook сообщила координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик с декабря 2022 пожертвовал через платформу UNITED24 более 12 миллионов гривен, в том числе на восстановление дома в Ирпене.
Фото: sport.24tv.ua

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По словам Гресь, Усик ей позвонил по телефону и предложил перевести сумму, необходимую для закрытия сбора на дом в Ирпене, который он патронирует. Не хватало около 2 млн грн.

«Сбор закрыт», — написала Гресь.

Она отметила, что всего с декабря 2022 года, с начала своего посла, Усик пожертвовал более 12 миллионов гривен только через UNITED24.

«Спасибо, чемпион!» — написала она.

Напомним

в октябре 2022 года Усик стал одним из послов платформы UNITED24 по направлению «Восстановление Украины».

Своим первым проектом он избрал восстановление дома в Ирпене.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 июля 2023, 18:04
#
Усику починають стелити килимок у велику політику.
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0
TAN72
TAN72
29 июля 2023, 18:55
#
Главное, чтобы не повторил известного Киеву, мера,
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