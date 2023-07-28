Как переводить за границу деньги родным, платить за товары или инвестировать

С началом полномасштабной войны введен целый ряд ограничений на переводы за границу валюты, отправку SWIFT и даже перевод гривны на карточные счета. Несмотря на жесткие правила, найти выход из этой ситуации можно, поэтому нужно разобраться, какие остаются возможности для переводов, и сложно ли их делать.

Сколько денег можно перевести за границу

Почти сразу после начала полномасштабной войны Нацбанк ввел ограничения по денежным переводам. Это было сделано для того, чтобы сохранить валюту в стране и удержать курсовую стабильность. С тех пор регулирование этой сферы несколько раз пересматривалось и становилось более строгим.

На данный момент украинцы могут осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу только в исключительных случаях, к которым относятся следующие цели:

покупка некоторых товаров для ВСУ;

оплата обучения;

оплата лечения и транспортировки больных;

покрытие расходов на возврат тела умершего за границей;

уплата алиментов;

выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Все остальные SWIFT-переводы за границу временно не осуществляются, и о планах отменить ограничение власти не сообщают.

Существует еще один способ переводов за границу, который обеспечивают украинские банки, — P2P. Благодаря им можно перевести средства с валютной карты Visa или MasterCard украинского банка на карту иностранного банка.

Однако, и здесь есть свои нюансы. Во-первых, лимит таких переводов составляет лишь эквивалент 100 тыс. грн в месяц. Во-вторых, не все карты зарубежных банков поддерживают такие зачисления, а потому перевод может быть отклонен.

Для переводов средств своим родным, которые находятся в других странах, украинцы часто используют гривну, если и у отправителя, и у получателя есть карта в национальной валюте. В этом случае действуют такие же правила, как и при переводе в пределах Украины, но ограничения также есть, и могут отличаться, в зависимости от банка и платежной системы (Visa или MasterCard). Ориентироваться можно на сумму в эквиваленте $10−25 тыс. в месяц, но в каждом финучреждении следует уточнять ее отдельно.

И даже после перевода гривны, для ее расходов тоже существуют ограничения. Лимит на снятие средств с гривневой карты за границей составляет 12,5 тыс. грн в неделю. Рассчитываться ею можно на сумму до 100 тыс. грн. в месяц.

Сколько можно вывезти за границу наличных денег

При пересечении границы каждый гражданин имеет право вывезти наличные деньги в эквиваленте 10 тыс. евро без декларирования этих средств. Разрешается и вывоз больших сумм, но в этом случае потребуется документ для подтверждения:

снятия наличных с собственных счетов в банках и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными;

снятия наличных с собственных счетов с целью вывоза, действующего в течение 90 календарных дней со дня снятия.

Кажется, что самый простой способ для гражданина, который хочет вывезти за границу наличные деньги на сумму более 10 тыс. евро, — положить ее на банковский счет и снять. Но и здесь не всё так просто. Дело в том, что в банках действует лимит выдачи наличных денег в эквиваленте 100 тыс. грн в сутки. Поэтому, если, например, человек хочет снять с банковского счета $100 тыс. (по официальному курсу это 3,657 млн грн), ему придется больше месяца ежедневно ходить в банк, чтобы по частям снимать деньги.

Также нужно быть готовым к необходимости доказать законность получения этих денег из-за строгих правил финансового мониторинга. Как объясняют в банках, список документов для подтверждения этого может быть индивидуальным. Например, налоговая декларация, выписки по депозитам, договор о предоставлении услуг. Одним словом, доказать правомерность доходов может оказаться непросто.

Переводы за границу в криптовалюте

По разным оценкам, Украина традиционно входит в первую десятку стран мира по распространению криптовалюты. Это неудивительно, ведь многие украинцы уже давно использовали крипту для свободных переводов за границу.

Считается, что в криптомире не существует никаких лимитов на переводы, однако, это, правда, только в том случае, если у человека уже есть криптовалюта. При этом купить ее и перевести за границу также непросто.

В прошлом году Нацбанк установил ограничения в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц для покупки криптовалюты. Однако, сейчас даже в пределах этого лимита купить крипту крайне сложно. Дело в том, что участники схем вывода денежных средств из бетинговых компаний использовали подобные шлюзы, что и криптобиржи, для пополнения счетов клиентов или получения ими средств. Как следствие, все эти каналы были заблокированы одновременно и остаются таковыми до сих пор, а украинские инвесторы в крипту остались без возможности пополнять свои счета или забрать собственные деньги.

Как перевести за границу SWIFT из Украины

Следовательно, из-за строгих ограничений у украинцев возникает ряд проблем с переводами и платежами за границу. В частности, это сложности с:

валютными переводами для родных свыше суммы ограничений;

отправкой, а часто и с получением SWIFT- и SEPA-платежей, в частности, для оплаты товаров или услуг из США, Европы или других частей мира;

оплатой товаров в китайских юанях, их переводом на счета китайских компаний и физических лиц;

вывозом наличных сбережений для инвестиций или хранения в других странах;

приобретением криптовалют.

Решить эти проблемы можно благодаря сервисам компании 1654.exchange.

Она обеспечивает проведение SWIFT- и SEPA-платежей по всему миру. Процесс выглядит следующим образом — клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги, а она проводит оплату по инвойсу или договору. Таким образом клиент может оплатить, например, приобретение автомобиля за границей, недвижимости или любых товаров.

Возможны переводы SWIFT и SEPA и в обратном порядке: клиент оплачивает товар на компанию и получает наличные или криптовалюту.

Подобным образом можно перевести средства для своих родных за рубежом, или отправить наличные деньги и получить их самостоятельно в другой стране. В Украине офисы 1654.exchange расположены во всех областных центрах, а получить деньги можно практически в любой стране мира. Исключение составляют только россия, белоруссия, Северная Корея и некоторые другие страны-изгои.

При необходимости за границей можно получить ту же валюту, в которой осуществлялся перевод. А можно перевести, например, гривну или доллар, а получить евро. Ограничений по сумме переводов нет.

Комиссии за такой перевод зависят от конкретного города, куда он осуществляется, а также дня, в который это происходит. Поэтому их следует уточнять в каждом конкретном случае. В то же время, для некоторых городов комиссии может вообще не быть. Например, в момент написания статьи не было комиссии при переводе из Украины в Барселону. То есть если клиент принес в киевский офис 1654.exchange 1 тыс. евро, то в испанском городе сможет забрать ту же 1 тыс. евро.

Срок проведения переводов наличных денег за границу составляет лишь одни сутки.

Как перевести за границу юань

Сервис 1654.exchange обеспечивает переводы не только в долларах и евро, но и в китайских юанях.

Принцип работы здесь такой же, как и у вышеупомянутых валют. Клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги. Конечно, это не обязательно должны быть юани, это могут быть более привычные гривна, доллары или евро.

В свою очередь, 1654.exchange сделает перевод в Китай, самостоятельно гарантируя лучший курс обмена валюты.

Получить подробную информацию об условиях и комиссиях за такие переводы, курсах обмена валют и другую информацию можно в телеграм-канале 1654.exchange.

Как купить криптовалюту в Украине

Кроме возможности переводов и платежей за границу, 1654.exchange предлагает возможность купить криптовалюту. Среди доступных, в частности, биткоин, эфириум, ключевые стейблкоины и самые популярные альткоины, такие как Dogecoin, Litecoin, Ripple и т. д.

Купить криптовалюту можно за наличные деньги в любом из офисов компании. Процедура максимально простая — клиент указывает адрес кошелька, на который хочет получить крипту, и сервис делает перевод на него. Это может быть как кошелек на любой криптобирже, так и холодный кошелек.

Кроме наличных денег, купить криптовалюту можно и непосредственно сайте компании 1654.exchange.

Здесь доступны платежи в электронном виде, а потому идти в офис не придется.

Кроме этого, на сайте можно продать криптовалюту и получить средства на карты украинских банков. Этот вариант может быть интересен, в частности, тем клиентам криптобирж, которые сейчас столкнулись с проблемами вывода средств.

Таким образом, несмотря на трудности, у украинцев остаются возможности как переводов средств, так и их инвестиций.