С началом полномасштабной войны введен целый ряд ограничений на переводы за границу валюты, отправку SWIFT и даже перевод гривны на карточные счета. Несмотря на жесткие правила, найти выход из этой ситуации можно, поэтому нужно разобраться, какие остаются возможности для переводов, и сложно ли их делать.
Как переводить за границу деньги родным, платить за товары или инвестировать
Сколько денег можно перевести за границу
Почти сразу после начала полномасштабной войны Нацбанк ввел ограничения по денежным переводам. Это было сделано для того, чтобы сохранить валюту в стране и удержать курсовую стабильность. С тех пор регулирование этой сферы несколько раз пересматривалось и становилось более строгим.
На данный момент украинцы могут осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу только в исключительных случаях, к которым относятся следующие цели:
- покупка некоторых товаров для ВСУ;
- оплата обучения;
- оплата лечения и транспортировки больных;
- покрытие расходов на возврат тела умершего за границей;
- уплата алиментов;
- выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.
Все остальные SWIFT-переводы за границу временно не осуществляются, и о планах отменить ограничение власти не сообщают.
Существует еще один способ переводов за границу, который обеспечивают украинские банки, — P2P. Благодаря им можно перевести средства с валютной карты Visa или MasterCard украинского банка на карту иностранного банка.
Однако, и здесь есть свои нюансы. Во-первых, лимит таких переводов составляет лишь эквивалент 100 тыс. грн в месяц. Во-вторых, не все карты зарубежных банков поддерживают такие зачисления, а потому перевод может быть отклонен.
Для переводов средств своим родным, которые находятся в других странах, украинцы часто используют гривну, если и у отправителя, и у получателя есть карта в национальной валюте. В этом случае действуют такие же правила, как и при переводе в пределах Украины, но ограничения также есть, и могут отличаться, в зависимости от банка и платежной системы (Visa или MasterCard). Ориентироваться можно на сумму в эквиваленте $10−25 тыс. в месяц, но в каждом финучреждении следует уточнять ее отдельно.
И даже после перевода гривны, для ее расходов тоже существуют ограничения. Лимит на снятие средств с гривневой карты за границей составляет 12,5 тыс. грн в неделю. Рассчитываться ею можно на сумму до 100 тыс. грн. в месяц.
Сколько можно вывезти за границу наличных денег
При пересечении границы каждый гражданин имеет право вывезти наличные деньги в эквиваленте 10 тыс. евро без декларирования этих средств. Разрешается и вывоз больших сумм, но в этом случае потребуется документ для подтверждения:
- снятия наличных с собственных счетов в банках и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными;
- снятия наличных с собственных счетов с целью вывоза, действующего в течение 90 календарных дней со дня снятия.
Кажется, что самый простой способ для гражданина, который хочет вывезти за границу наличные деньги на сумму более 10 тыс. евро, — положить ее на банковский счет и снять. Но и здесь не всё так просто. Дело в том, что в банках действует лимит выдачи наличных денег в эквиваленте 100 тыс. грн в сутки. Поэтому, если, например, человек хочет снять с банковского счета $100 тыс. (по официальному курсу это 3,657 млн грн), ему придется больше месяца ежедневно ходить в банк, чтобы по частям снимать деньги.
Также нужно быть готовым к необходимости доказать законность получения этих денег из-за строгих правил финансового мониторинга. Как объясняют в банках, список документов для подтверждения этого может быть индивидуальным. Например, налоговая декларация, выписки по депозитам, договор о предоставлении услуг. Одним словом, доказать правомерность доходов может оказаться непросто.
Переводы за границу в криптовалюте
По разным оценкам, Украина традиционно входит в первую десятку стран мира по распространению криптовалюты. Это неудивительно, ведь многие украинцы уже давно использовали крипту для свободных переводов за границу.
Считается, что в криптомире не существует никаких лимитов на переводы, однако, это, правда, только в том случае, если у человека уже есть криптовалюта. При этом купить ее и перевести за границу также непросто.
В прошлом году Нацбанк установил ограничения в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц для покупки криптовалюты. Однако, сейчас даже в пределах этого лимита купить крипту крайне сложно. Дело в том, что участники схем вывода денежных средств из бетинговых компаний использовали подобные шлюзы, что и криптобиржи, для пополнения счетов клиентов или получения ими средств. Как следствие, все эти каналы были заблокированы одновременно и остаются таковыми до сих пор, а украинские инвесторы в крипту остались без возможности пополнять свои счета или забрать собственные деньги.
Как перевести за границу SWIFT из Украины
Следовательно, из-за строгих ограничений у украинцев возникает ряд проблем с переводами и платежами за границу. В частности, это сложности с:
- валютными переводами для родных свыше суммы ограничений;
- отправкой, а часто и с получением SWIFT- и SEPA-платежей, в частности, для оплаты товаров или услуг из США, Европы или других частей мира;
- оплатой товаров в китайских юанях, их переводом на счета китайских компаний и физических лиц;
- вывозом наличных сбережений для инвестиций или хранения в других странах;
- приобретением криптовалют.
Решить эти проблемы можно благодаря сервисам компании 1654.exchange.
Она обеспечивает проведение SWIFT- и SEPA-платежей по всему миру. Процесс выглядит следующим образом — клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги, а она проводит оплату по инвойсу или договору. Таким образом клиент может оплатить, например, приобретение автомобиля за границей, недвижимости или любых товаров.
Возможны переводы SWIFT и SEPA и в обратном порядке: клиент оплачивает товар на компанию и получает наличные или криптовалюту.
Подобным образом можно перевести средства для своих родных за рубежом, или отправить наличные деньги и получить их самостоятельно в другой стране. В Украине офисы 1654.exchange расположены во всех областных центрах, а получить деньги можно практически в любой стране мира. Исключение составляют только россия, белоруссия, Северная Корея и некоторые другие страны-изгои.
При необходимости за границей можно получить ту же валюту, в которой осуществлялся перевод. А можно перевести, например, гривну или доллар, а получить евро. Ограничений по сумме переводов нет.
Комиссии за такой перевод зависят от конкретного города, куда он осуществляется, а также дня, в который это происходит. Поэтому их следует уточнять в каждом конкретном случае. В то же время, для некоторых городов комиссии может вообще не быть. Например, в момент написания статьи не было комиссии при переводе из Украины в Барселону. То есть если клиент принес в киевский офис 1654.exchange 1 тыс. евро, то в испанском городе сможет забрать ту же 1 тыс. евро.
Срок проведения переводов наличных денег за границу составляет лишь одни сутки.
Как перевести за границу юань
Сервис 1654.exchange обеспечивает переводы не только в долларах и евро, но и в китайских юанях.
Принцип работы здесь такой же, как и у вышеупомянутых валют. Клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги. Конечно, это не обязательно должны быть юани, это могут быть более привычные гривна, доллары или евро.
В свою очередь, 1654.exchange сделает перевод в Китай, самостоятельно гарантируя лучший курс обмена валюты.
Получить подробную информацию об условиях и комиссиях за такие переводы, курсах обмена валют и другую информацию можно в телеграм-канале 1654.exchange.
Как купить криптовалюту в Украине
Кроме возможности переводов и платежей за границу, 1654.exchange предлагает возможность купить криптовалюту. Среди доступных, в частности, биткоин, эфириум, ключевые стейблкоины и самые популярные альткоины, такие как Dogecoin, Litecoin, Ripple
Купить криптовалюту можно за наличные деньги в любом из офисов компании. Процедура максимально простая — клиент указывает адрес кошелька, на который хочет получить крипту, и сервис делает перевод на него. Это может быть как кошелек на любой криптобирже, так и холодный кошелек.
Кроме наличных денег, купить криптовалюту можно и непосредственно сайте компании 1654.exchange.
Здесь доступны платежи в электронном виде, а потому идти в офис не придется.
Кроме этого, на сайте можно продать криптовалюту и получить средства на карты украинских банков. Этот вариант может быть интересен, в частности, тем клиентам криптобирж, которые сейчас столкнулись с проблемами вывода средств.
Таким образом, несмотря на трудности, у украинцев остаются возможности как переводов средств, так и их инвестиций.
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