Набсовет назначил Пиотра Качмарека главой Укргазбанка

Пиотр Качмарек назначен сроком на 5 лет с даты его вступления в должность после согласования Нацбанком.

Должность председателя правления Укргазбанка стала вакантной после того, как 9 февраля 2023 года действующий председатель Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Исполняющим обещания председателя правления с 13 февраля назначен его заместитель Родион Морозов.

Пиотр Качмарек с ноября 2008 года по апрель 2014-го был директором по розничным банковским услугам — членом правления украинского Альфа-Банка, принадлежавшего российским олигархам. После этого вернулся в Польшу и в июне 2014 года возглавил правление Getin Holding SA.

Пиотр Качмарек с августа 2014 года по март 2020 года был председателем совета директоров Carcade Leasing (россия), с февраля 2015 года по март 2021 года был председателем наблюдательного совета Идея Банк (беларусь), с декабря 2015 года по декабрь 2022 — председателем наблюдательного совета Idea Bank (Румыния).

Кроме того, с января 2019-го по май 2022-го он работал членом совета директоров Europa Insurance (Польша), а с июня 2014-го по июнь 2023-го — председателем наблюдательного совета Идея Банка (Украина) и генеральным директором Getin Holding SA (Польша).