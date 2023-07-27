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27 июля 2023, 11:25 Читати українською

Набсовет назначил Пиотра Качмарека главой Укргазбанка

Наблюдательный совет Укргазбанка 26 июля назначил Пиотра Качмарека главой правления Укргазбанка. Об этом пишет Finclub.

Наблюдательный совет Укргазбанка 26 июля назначил Пиотра Качмарека главой правления Укргазбанка.
Фото: finclub.net

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Пиотр Качмарек назначен сроком на 5 лет с даты его вступления в должность после согласования Нацбанком.

Должность председателя правления Укргазбанка стала вакантной после того, как 9 февраля 2023 года действующий председатель Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Исполняющим обещания председателя правления с 13 февраля назначен его заместитель Родион Морозов.

Пиотр Качмарек с ноября 2008 года по апрель 2014-го был директором по розничным банковским услугам — членом правления украинского Альфа-Банка, принадлежавшего российским олигархам. После этого вернулся в Польшу и в июне 2014 года возглавил правление Getin Holding SA.

Пиотр Качмарек с августа 2014 года по март 2020 года был председателем совета директоров Carcade Leasing (россия), с февраля 2015 года по март 2021 года был председателем наблюдательного совета Идея Банк (беларусь), с декабря 2015 года по декабрь 2022 — председателем наблюдательного совета Idea Bank (Румыния).

Кроме того, с января 2019-го по май 2022-го он работал членом совета директоров Europa Insurance (Польша), а с июня 2014-го по июнь 2023-го — председателем наблюдательного совета Идея Банка (Украина) и генеральным директором Getin Holding SA (Польша).

Источник: Минфин
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