Послы Евросоюза утвердили новые санкции против Беларуси

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Отмечается, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и причастности Минска к войне РФ против Украины.

#COREPERII | Сегодня, ЕС надеется увлечь результирующие меры в виду деятельности в Белоруссии и стимулирования Белоруссии в российской агрессии на Украине. Measures включает в себя список отдельных лиц и организаций. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

«Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц», – говорится в сообщении в Twitter.

В то же время, как отметил журналист «Радио свобода» Рикард Йозвяк, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

По его словам, важно, что «нет никаких отступлений» по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений. «Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью», – подытожил Йозвяк.

EU ambassadors имеет just approved sanctions on #Belarus . Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. Но expect эта проблема, чтобы привлечь его в это время. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) Июль 26, 2023

Напомним

Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад.