Послы Евросоюза утвердили новые санкции против Беларуси

Отмечается, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и причастности Минска к войне РФ против Украины.

«Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц», – говорится в сообщении в Twitter.

В то же время, как отметил журналист «Радио свобода» Рикард Йозвяк, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

По его словам, важно, что «нет никаких отступлений» по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений. «Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью», – подытожил Йозвяк.

