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26 июля 2023, 19:10 Читати українською

Послы Евросоюза утвердили новые санкции против Беларуси

Послы Европейского Союза согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской агрессии в Украине. Об этом пишет председательство Испании в Совете Е С в твиттере.

Послы Европейского Союза согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской агрессии в Украине.

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Отмечается, что послы ЕС договорились о введении ограничительных мер с учетом ситуации в Беларуси и причастности Минска к войне РФ против Украины.

«Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц», – говорится в сообщении в Twitter.

В то же время, как отметил журналист «Радио свобода» Рикард Йозвяк, санкции в целом касаются авиации и товаров двойного назначения.

По его словам, важно, что «нет никаких отступлений» по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений. «Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью», – подытожил Йозвяк.

Напомним

Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 июля 2023, 19:34
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Ух ты! С 2001, года с выступления по немецкому тв, бывшего начальника минского «расстрельного» СИЗО 1 гр Алкаева, и бегства судей с Первомайского суда минска, ес постоянно вводит какие то санкции. Но до войны польская трасса Брест — Варшава была забита дальнобоем.
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