Минфин разместил на аукционе облигации на 14,7 миллиарда

На аукционе 25 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,75 млрд грн в эквиваленте, что на 9,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,72 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

25 июля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

896,62 млн грн под 18,30% с погашением 2 октября 2024 года;

539,09 млн грн под 18,81% с погашением 15 января 2025;

5 млрд грн под 19,75% с погашением 22 июля 2026 года.

В иностранной валюте:

$227,35 млн под 4,71% с погашением 20 июня 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.