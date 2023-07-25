На аукционе 25 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,75 млрд грн в эквиваленте, что на 9,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,72 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 14,7 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
25 июля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 896,62 млн грн под 18,30% с погашением 2 октября 2024 года;
- 539,09 млн грн под 18,81% с погашением 15 января 2025;
- 5 млрд грн под 19,75% с погашением 22 июля 2026 года.
В иностранной валюте:
- $227,35 млн под 4,71% с погашением 20 июня 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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