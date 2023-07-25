В TikTok появилась функция текстовых публикаций

Пользователям соцсети TikTok стала доступна функция публикации текстовых обновлений в дополнение к видео и серии фотографий. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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Текстовые сообщения в TikTok имеют ограничение до 1 000 символов, а дополнить их можно музыкальными композициями, фоновым изображением или наклейками подобно Stories в Instagram.

Есть возможность редактирования и взаимодействия с другими видео путем создания дуэтов и комментариев.

Новый формат текстовых сообщений позволит пользователям делиться письменным контентом, таким как истории, стихи, тексты песен с помощью новой опции на странице «Камера».

Для TikTok, специализирующегося на коротких видео, такая трансформация довольно странная — однако, вероятно, соцсеть также нацелилась на аудиторию обновленного Twitter, подобно Threads от Meta, Bluesky и других.

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Напомним

«Минфин» писал, что новое приложение Threads, являющееся конкурентом Twitter, всего за 5 дней после запуска превысил отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, потратившего на это два месяца.

Позже сообщалось, что, по данным SensorTower и SimilarWeb, у Threads начало уменьшаться количество ежедневных активных пользователей и время, затраченное в приложение. Некоторые показатели просели на 50%.