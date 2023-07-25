Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд. евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter во вторник, 25 июля.
Евросоюз выделил Украине транш в 1,5 млрд евро
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Она решительно осудила удары россии по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре.
«Пока россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы перечислили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству работать и ремонтировать инфраструктуру. Будет еще больше», — заверила Урсула фон дер Ляен.
И firmly condemn российские strikes на украинский гранит store and export infrastructure.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) Июль 25, 2023
Как Россия настаивает на своем непринужденном war, мы должны содействовать Украине.
Все мы получали еще €1.5 billion, чтобы помочь keep the state running and reair infrastructure.
More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh
Напомним
С начала войны Украина получила финансовую помощь на 50 млрд долларов. В конце июня Евросоюз перечислил Киеву очередной транш на 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи с начала года.
Также стало известно, что Еврокомиссия обсуждает выделение 50 млрд евро Украине. Речь идет о финансовом резерве на нужды нашей страны следующие четыре года в виде заимствований и грантов.
По словам Урсулы фон дер Ляен, ЕС возместит 45% всех потребностей Украины.
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