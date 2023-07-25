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25 июля 2023, 13:29 Читати українською

Евросоюз выделил Украине транш в 1,5 млрд евро

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд. евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter во вторник, 25 июля.

Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд.
Фото: slovoidilo.ua

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Она решительно осудила удары россии по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре.

«Пока россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы перечислили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству работать и ремонтировать инфраструктуру. Будет еще больше», — заверила Урсула фон дер Ляен.

Напомним

С начала войны Украина получила финансовую помощь на 50 млрд долларов. В конце июня Евросоюз перечислил Киеву очередной транш на 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи с начала года.

Также стало известно, что Еврокомиссия обсуждает выделение 50 млрд евро Украине. Речь идет о финансовом резерве на нужды нашей страны следующие четыре года в виде заимствований и грантов.

По словам Урсулы фон дер Ляен, ЕС возместит 45% всех потребностей Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadossssss
Vadossssss
25 июля 2023, 14:26
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Пора вже курс знижувати!
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