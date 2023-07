Евросоюз выделил Украине транш в 1,5 млрд евро

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Она решительно осудила удары россии по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре.

«Пока россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы перечислили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству работать и ремонтировать инфраструктуру. Будет еще больше», — заверила Урсула фон дер Ляен.

