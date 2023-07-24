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24 июля 2023, 16:37 Читати українською

ZEN.COM — большие возможности для платежных операций в гривне и валюте

Европейский проект ZEN.COM открыл регистрацию в своем приложении для украинцев. Выход компании на украинский рынок поддержали крупные игроки PrivatBank, Mastercard и Visa. Для пользователей теперь доступны многочисленные сервисы, в частности:

  • перевод и получение денег из-за границы без ограничений;
  • обмен валют в приложении в несколько кликов по выгодному курсу;
  • пополнение карт Mastercard® любых банков Украины и мира;
  • оплата товаров на иностранных сайтах без двойной конвертации и дополнительных комиссий;
  • перевод любых сумм из Европы через сервис PrivatMoney без комиссии (льготный период — 90 дней после старта проекта ZEN.COM в Украине);
  • Кэшбек при оплате товара через ZEN.COM на партнерских площадках.

Главная особенность проекта — возможность проводить транзакции, а также хранить деньги в гривне или 29 валютах мира. И все это с помощью одного мультивалютного счёта. Забудьте о десятках карт и нескольких банковских счетах в разных валютах. Их может заменить один инновационный финтех-проект ZEN.COM.

Подробнее о ZEN.COM

ZEN.COM — это многофункциональная программа, которую необходимо загрузить на смартфон. Как только пользователь завершит очень простую процедуру регистрации, на его имя будет открыт мультивалютный счет. Новый клиент ZEN.COM получает доступ к многочисленным сервисам. Это особенно выгодно в условиях действующих ограничений. С 5 октября 2022 года, по решению НБУ, запрещено осуществлять международные переводы с гривневых карточек на карты иностранных банков. А на транзакции с валютных карт наложены ограничения в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. С ZEN.COM можно перечислять, получать, снимать в банкомате средства без ограничений и с минимальной комиссией.

Дебетовая карта ZEN.COM Mastercard® в подарок

Чтобы реализовать все возможности сервиса ZEN.COM, к мультивалютному счету привязывается карта Mastercard®. Виртуальной ее версией можно производить электронные платежи, поскольку она интегрируется с электронными кошельками:

  • Apple Pay;
  • Google Pay;
  • Garmin Pay;
  • Xiaomi Pay.

Можно заказать также и физическую карту, чтобы рассчитываться традиционным способом в магазинах, а также снимать деньги в банкоматах. С карты ZEN.COM Mastercard® можно снять наличные деньги за границей без комиссии в рамках тарифного плана.

Сохраняйте платежеспособность

Пополнить мультивалютный счет ZEN.COM можно несколькими доступными способами:

  • с карт Mastercard®, VISA;
  • из кошельков Google Pay, Apple Pay;
  • с банковского счета;
  • наличными через Planet Cash или Paysafecash.

Еще раз о преимуществах ZEN.COM

Применение и мультивалютный счет позволяют осуществлять множество платежных операций легко, быстро, а главное — безопасно и выгодно. Среди них:

  • пополнение любых карт Mastercard® по всему миру;
  • переводы в гривне и валюте;
  • обмен валюты прямо в приложении;
  • хранение средств в 29 валютах;
  • расчет в заведениях и лавках;
  • снятие наличных денег в банкоматах в Украине и за рубежом;
  • выгодный онлайн-шоппинг с кэшбеком.

Узнать больше о программе ZEN.COM и его возможностях можно по ссылке: zen.com.

Источник: Минфин
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