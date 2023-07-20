Американский инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Чистая прибыль банка по итогам трех месяцев снизилась на 58%, составив $1,22 млрд, или $3,08 на акцию.
Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли на 58%
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Убытки Goldman Sachs
Это самый низкий показатель для Goldman Sachs со второго квартала 2020 года. Эксперты, опрошенные Refinitiv, ожидали, что прибыль на акцию составит $3,18.
Бумаги банка показали незначительный рост после выхода отчетности. На 19:22 19 июля котировки прибавляли 1,83%, до $343,45 за акцию, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Во втором квартале банк сообщил об убытках в размере $504 млн, связанных с запланированной продажей финтеха GreenSky. Goldman Sachs купил GreenSky за $2,24 млрд в сентябре 2021 года, чтобы ускорить рост направления потребительского финансирования. Но всего полтора года спустя банк принял решение продать бизнес, так как растущие убытки в потребительском подразделении Goldman Sachs вынудили изменить стратегию.
В минувшие три месяца банк также выделил $615 млн на покрытие кредитов и списал $485 млн, касающихся инвестиций в недвижимость, а также сообщил о проблемах в инвестиционно-банковской сфере.
В отличие от более диверсифицированного бизнеса конкурентов Goldman Sachs получает большую часть своих доходов от трейдинга и инвестиционно-банковских операций. Это может приводить к высоким доходам в периоды бурного роста и низким показателям в периоды коррекции, пишет CNBC. В последнее время эти направления демонстрировали слабость из-за того, что рост ставки ФРС привел к более сдержанной активности на рынке и в секторе IPO.
В результате комиссионные за инвестиционно-банковские услуги во втором квартале упали на 20%, до $1,43 млрд, при ожидании аналитиков в $1,49 млрд.
Доходы от торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) сократились на 26%, до $2,71 млрд. Доходы от управления активами (Asset & Wealth Management) упали на 4% и составили $3,05 млрд.
Более позитивную динамику показали доходы от торговли акциями, которые практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили $2,97 млрд, превысив оценку в $2,42 млрд.
Также во втором квартале 2023 года на 8% снизилась чистая выручка банка к показателям прошлого года и составила $10,9 млрд. Это на 11% ниже, чем в первом квартале 2023 года. Операционные расходы Goldman Sachs выросли во втором квартале на 12% к прошлогодним показателям и составили $8,54 млрд. Это также выше на 2%, чем в первом квартале 2023 года.
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