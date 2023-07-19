Какие украинские банки пользуются спросом у фриланса (инфографика)

Украинский сервис фриланса Freelancehunt провел исследование, чтобы определить, какие банки имели наибольший спрос у исполнителей и заказчиков.

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Наиболее популярные банки

За первые 6 месяцев 2023 года у фрилансеров наиболее популярны были Приватбанк, monobank, Райффайзенбанк, Ощад, ПУМБ. Здесь следует обратить внимание на несколько интересных моментов:

Несмотря на уменьшение доли, Приватбанк по-прежнему остается самым популярным среди украинских фрилансеров. Его выбирают 51,14% пользователей.

В то же время monobank становится все более популярным — им пользуются клиенты Привата и других банков. Доля Monobank в первые 6 месяцев 2023 года выросла до 40,4%.

Райффайзенбанк за первое полугодие 2023 г. частично восстановил свою популярность среди фрилансеров — показатель вырос до 1,39%. Сбербанк пока теряет свои позиции: по сравнению с прошлым годом показатели снизились с 1,25% до 1,11%.

Чтобы проследить динамику трендов и изменений на рынке, на основе исследования Freelancehunt сравним данные за 2021, 2022 и первое полугодие 2023.

Ведущее место среди фрилансеров в 2022 году занимал Приватбанк — ему отдавали предпочтение 53,49% исполнителей. Однако в 2021 году этот показатель был выше на 7,12% — 60,61%.

Популярность Monobank растет: его показатели увеличились с 31,39% в 2021 году до 38,5% в 2022 году.

В пятерке лидеров оказался ПУМБ — в 2022 году 1,16% исполнителей сервиса Freelancehunt выбирали его для расчетных операций. Сбербанк продолжает набирать обороты: показатели увеличились с 1,10% в 2021 году до 1,25% в 2022 году. Райффайзенбанк в 2022 году теряет популярность: 1,27%, сравнивая с 1,7% в 2021 году.