Уолл-Стрит снижает прогнозы по росту ВВП Китая, а акции AT&T достигли 30-летнего минимума: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones — 0,2%.

Настроение на американских рынках оставалось оптимистичным, поскольку Уолл-стрит улучшила ожидания относительно того, что США сможет избежать рецессии.

Так, например, в Goldman Sachs заявили, что вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев снизилась с 25% до 20%. Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что, хотя замедление экономического роста в Китае может отразиться на мировой экономике, рецессии в США не будет.

Тем временем сезон корпоративных финансовых отчетностей в самом разгаре. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за публикацией отчетов таких компаний, как Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Financial, Lockheed Martin и JB Hunt.

Завтра о своих финансовых результатах за прошедший квартал сообщит Tesla.

Рынки Азии снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, южнокорейский Kospi упал на 0,4%, сингапурский STI сократился на 0,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 1,8% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,2%.

Более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая продолжили оказывать давление на настроения инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Уолл-Стрит снижает прогнозы по росту экономики Китая

Экономисты из Morgan Stanley и JPMorgan понизили прогнозы по росту ВВП Китая до 5% в этом году с предыдущих оценок в 5,7% и 5,5% соответственно.

Более медленный, чем ожидалось, рост Китая во втором квартале этого года привел к снижению годовых прогнозов по росту ВВП второй по величине экономики мира. Кроме этого, эксперты обращают внимание на то, что китайский рынок недвижимости до сих пор не стабилизировался: инвестиции в недвижимость в стране упали на 7,9% за первые шесть месяцев 2023 года после падения на 7,2% за тот же период прошлого года.

Во втором квартале 2023 года ВВП Китая вырос на 6,3% в годовом исчислении. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста ВВП на 7,3%.

Между тем, учитывая, эффект низкой базы прошлого года, экономисты все чаще обращают внимание на изменение ВВП Китая к предыдущему кварталу. За последние три месяца китайская экономика выросла всего на 0,8%, по сравнению с 2,2% кварталом ранее.

Акции AT&T достигли 30-летнего минимума

В понедельник акции AT&T упали почти на 7% и достигли самого низкого уровня с марта 1993 года. Последнее падение бумаг произошло на фоне понижения рейтинга компании аналитиками с Уолл-Стрит.

Эксперты ухудшили свои ожидания по акциям AT&T после того, как расследование The Wall Street Journal показало, что американские телекоммуникационные компании проложили километры токсичных кабелей из свинца по всей территории США.

По мнению аналитиков, ситуация с кабелями AT&T со свинцовой оболочкой создают не поддающееся количественной оценке финансовые риски.

В расследовании WSJ также фигурирует другой телекоммуникационный гигант из США — Verizon, акции которого вчера подешевели примерно на 7,5% и достигли уровней сентября 2010 года.

Между тем, AT&T и Verizon заявили, что при принятии решения об удалении или оставлении кабелей учитывается множество факторов. Кроме этого, по их мнению, нет никаких доказательств того, что устаревшие телекоммуникационные кабели со свинцовой оболочкой являются угрозой для общественного здравоохранения.