Банки переводят клиентов на роботов: в какие банки дозвониться сложнее

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2023, 7:30 Читати українською

Банки переводят клиентов на роботов: в какие банки дозвониться сложнее

Украинцам становится все сложнее дозвониться до «живого» менеджера контакт-центра и получить от него консультацию. Остается полагаться на роботов и сайты финучреждений. Причем, «человечнее» общение с банком вряд ли уже станет. Крупные банки планируют максимально переводить своих клиентов на роботизированных помощников и готовятся применять технологию чата-GPT. Как это отражается на уровне сервиса, разбирался «Минфин».

Украинцам становится все сложнее дозвониться до «живого» менеджера контакт-центра и получить от него консультацию.

Клиентский штурм в начале войны

Пик спроса на консультации банковских контакт-центров пришелся на начало войны. Люди оказались в стрессовой ситуации как из-за нападения страны-агрессора, так и из-за большого числа ограничений, которые сразу же после вторжения утвердил Национальный банк для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Неразбериха, непонимание и эмоции были на максимуме, и украинцы вовсю названивали с вопросами и возмущением на «горячие» линии своих банков.

«В 2023 году в контакт-центр Ощада ежедневно поступает и обрабатывается 50 тыс. запросов: обращения, колл-бэки, чаты и звонки. А за аналогичный период 2022 мы получали и обрабатывали порядка 62 тыс. обращений. Это связано с началом военного положения и пиковыми значениями обращений клиентов для получения консультаций/сервисов дистанционно (особенно клиентов с оккупированных территорий)», — рассказала «Минфину» начальник контакт-центра Ощадбанка Анна Старик.

Еще сильнее загрузка «горячих» линий выросла из-за новых ограничений НБУ и потребностей людей.

«В нашем банке в марте-ноябре 2022 года нагрузка выросла на 130%, по сравнению с 2021 годом. У клиентов было много вопросов из-за выезда за границу (столкнулись с необходимостью проведения международных транзакций), изменения в правилах обработки карточных лимитов, введенных Национальным банком, ощущался рост количества желающих пользоваться мобильным приложением банка», — отметила нам директор справочного центра Креди Агриколь Банка Анастасия Пашкова.

Начальник регионального управления департамента клиентских решений Ukrsibbank BNP Paribas Group Оксана Недойминога так сформулировала «Минфину» основные причины роста клиентских обращений в банковские контракт-центры:

  • изменение финансовых возможностей клиентов,
  • использование платежных карт, в том числе за рубежом,
  • перемещение клиентов,
  • законодательные изменения.

Из-за наплыва звонков и письменных обращений в банках временно увеличивали численность своих консультантов.

«Тогда необходимость в дополнительном ресурсе закрыли за счет привлечения внутренних ресурсов: работников отделений, сотрудников других подразделений центрального офиса. В течение февраля-июля 2022 года к обслуживанию клиентов было дополнительно привлечено более 100 сотрудников банка. С августа ситуация с обращениями стабилизировалась, нам уже хватало только ресурса Информационного центра», — объяснили «Минфину» ситуацию в пресс-службе Райффайзен Банка.

Число клиентов растет — консультантов становится меньше

В большинстве украинских банков (в том числе крупнейших) увеличение числа консультантов в 2022 году стало временной мерой. Уже в этом году у ряда банков прошли их сокращения, и расширение штата таких сотрудников больше не планируется, даже по мере увеличения количества обслуживаемых счетов населения.

Например, у Приватбанка количество вкладчиков-физлиц выросло почти до 24 млн счетов, тем не менее, он уволил 14% консультантов.

«В 2023 году, по сравнению с прошлым годом, численность операторов-консультантов незначительно снизилась — на 135 человек — до 825 работников. Планов по увеличению этих специалистов нет, потому что постепенный рост числа клиентов-физлиц не влияет значительно на рост входящего трафика обращений к оператору. Ведь на поддержке есть сценарии, которые автоматизируют часть обращений, и по необходимости сценарии роботов актуализируются. Также все операции с вкладами клиенты выполняют в Приват24», — заверила «Минфин» руководитель направления «Омникальный контактный центр» Приватбанка Оксана Аношечкина.

По пути сокращения специалистов пошли и в Сенс Банке (бывший Альфа-Банк), чья пресс-служба сообщила нам об уменьшении в 2023 году числа операторов на 18−42%:

  • контакт-центр — 115 агентов (на 31% меньше, чем в 2022 году);
  • обращение в видеочате — 18 сотрудников (на 18% меньше, чем на старте запуска услуги 18 июля 2022 года);
  • чат-поддержка — 80 менеджеров-консультантов (на 42% меньше, чем в 2022 году),
  • удаленные сервисные менеджеры, обслуживающие юрлиц, — 86 человек (на 34% меньше).

Лишь в некоторых финучреждениях произошло расширение штата консультантов. В ПУМБе, например, рассказали, что у него число работников контракт-центра увеличилось со 150 человек в 2022 году до 180-ти — в 2023-м.

«Численность специалистов увеличилась за счет увеличения активности клиентов и внедрения нового канала коммуникаций — чата в ПУМБ Онлайн, начиная со второго полугодия 2022 года. Мы планируем незначительное увеличение персонала во втором полугодии для обеспечения бесперебойной и качественной поддержки наших клиентов в контакт-центре», — рассказал «Минфину» руководитель Центра дистанционных продаж и обслуживания департамента развития digital-бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ Алексей Славин.

Роботы наступают

При этом услуги «живых» операторов заменяют автоматизацией обработки обращений клиентов. Например, в Приватбанке сообщили, что ежедневно операторы-консультанты обслуживают лишь около 16% обращений, а 84% — роботы.

«Поддержка постоянно работает над улучшением роботов, обогащает их новым функционалом, разрабатывает новые сценарии для клиентов, развивает голосовой помощник NLU Omilia для автоматизации входящих звонков», — заверила Оксана Аношечкина.

В государственном Ощадбанке общение с клиентами роботизировано чуть меньше, но все же преобладает.

«Более 750 тыс. обращений клиентов Ощада ежемесячно обслуживаются автоматически с помощью помощника Софии и чат-бота. На них приходится 70−75% от всех обращений в контакт-центр. Из них 68% обращений — это предоставление сервисов по поддержке платежных карт (проверка баланса, управление лимитами, установка пин-кода и др.), а 7% —ответы на вопросы клиента», — уточнила Анна Старик.

Меньше робот задействован в ПУМБе, хотя доля обработанных им обращений в 2023 году выросла с 30% до 40%. Менеджеры же ежедневно отвечают на 60% клиентских запросов — это порядка 6 тысяч.

Электронный консультант Креди Агриколь Банка Алекс пока обслуживает лишь до 30% обращений, но его запустили сравнительно недавно и его влияние в контакт-центре постоянно растет.

«Наш виртуальный помощник Алекс начал помогать в октябре 2021 года, тогда он обрабатывал менее 15% запросов клиентов, которые обращались в центр справки банка. Мы постоянно работали над усовершенствованием его работы и уже в 2022 году эта доля выросла почти до 20%, а сейчас составляет чуть меньше трети», — сообщила Анастасия Пашкова.

Самые загруженные контакт-центры

Чтобы оценить ежедневную нагрузку на «горячие» линии банков, «Минфин» собрал данные об объеме клиентских запросов и их обработке в разных банках в 2023 году.

  • Приватбанк — 229 тыс./сутки, операторы обрабатывают 36,6 тыс. (16%).
  • Ощадбанк — 50 тыс./сутки, операторы обрабатывают 12 тыс. (24%).
  • ПУМБ — 10 тыс./сутки, операторы обрабатывают 6 тыс. (60%).
  • Райффайзен Банк — 8,9 тыс./сутки, почти все обрабатывают операторы (почти 100%).
  • ОТП Банк — 3−6 тыс./сутки, операторы обрабатывают 2,25−4,5 тыс. (75%).
  • Креди Агриколь Банк — 1 тыс./сутки, операторы обрабатывают около 700 (70%).

«Почти все обращения в Информационный центр обслуживают консультанты Райфа, поскольку мы только в начале пути по внедрению голосовых и чат-ботов. Пока они работают в тестовом режиме по некоторым направлениям», — объяснили свой показатель в пресс-службе Райффайзен Банка.

В целом же, можно убедиться, что банки, которые перерабатывают максимальное количество обращений, стараются большую их часть перенаправить на своих роботов, и сократить нагрузку на консультантов.

Активность звонков в контакт-центры напрямую связана с числом обслуживаемых физлиц. Если сличить данные с отчетом Нацбанка по числу вкладчиков, то динамика обращений становится понятной. Ведь именно государственные Приватбанк и Ощадбанк обслуживают в нашей стране наибольшее число вкладчиков — 23,9 млн (раз в сутки обращается каждый 100-й) и 12,6 млн человек (каждый 250-й), соответственно. Намного меньше их у ПУМБ (2,5 млн человек), Райффайзен Банка (3 млн человек), Креди Агриколь Банка (418 тыс. человек).

При этом банки по-разному стараются строить свое общение с клиентами: кто-то активнее внедряет переписку в чатах, а кто-то — видеозвонки.

«Сейчас в чате в день обслуживается в среднем около 3 тыс. обращений, а в контакт-центре и вместе с голосовым помощником „Аллой“ — около 5 тысяч (до 1 тыс. — это операции и 4 тыс. — разные вопросы). При этом растет нагрузка по видеочату: в 2022 году там было порядка 185 звонков в день, а в 2023-м — около 320», — сообщили «Минфину» в пресс-службе Сенс Банка.

Чем больше физлиц обслуживает банк, тем чаще к нему обращаются по разным вопросам, и тем многочисленнее штат консультантов. Больше всего их у Приватбанка и Ощада, но, несмотря на запущенных роботов, и нагрузка на менеджеров выше.

«Минфин» попытался оценить именно нагрузку: разделив численность персонала на количество обслуживаемых в день обращений и среднюю рабочую смену менеджера в 8 часов. Это позволяет понять, сколько в среднем минут каждый оператор может потратить на одну консультацию человека:

  • Приватбанк: 825 менеджеров на 36,6 тыс. обращений — 44 на одного, 11 минут на консультацию.
  • Ощадбанк: 300 менеджеров на 12 тыс. обращений — 40 на одного, 12 минут на консультацию.
  • Райффайзен Банк: 245 менеджеров на 8,9 тыс. обращений — 36 на одного, 13 минут на одну консультацию.
  • ПУМБ: 180 менеджеров на 6 тыс. обращений — 33 на одного, 15 минут на одну консультацию.
  • ОТП Банк: более 100 менеджеров на 2,25−4,5 тыс. обращений — 22,5−45 на одного, 10−21 минута на одну консультацию.
  • Креди Агриколь Банк: 80 менеджеров на 700 обращений — 9 на одного, 53 минуты на одну консультацию.

Подсчеты приблизительные и условные. Все понимают, что весь штат контакт-центра не работает одновременно, иногда людей могут отвлекать и на другие работы, ну и, конечно, ясно, что персонал разбивается по 8-часовым сменам и работает по очереди. В том числе, в ночные (КЦ обычно круглосуточные с некоторыми исключениями), когда люди звонят реже, чем днем. Да и работники контакт-центров не привязываются на всю смену к рабочему месту, и могут выходить в уборную и на кофе.

Однако, после проведения даже грубой прикидки становится ясно, в каких банках «горячие» линии самые загруженные. А также почему клиентам бывает тяжело на них дозвониться, консультанты не готовы тратить на каждого много времени, а иногда могут нагрубить людям, отвечая на вопросы. Хотя, если верить финансистам, они стараются такого не допускать.

«Среди обязательных параметров анализа показатель Service Level — скорость соединения с менеджером справочной службы. В 2023 году более 75% клиентов соединяется с менеджером нашего справочного центра менее чем за 20 секунд. Этот показатель положительный, поэтому увеличение штата пока мы не рассматриваем», — сказала Анастасия Пашкова из Креди Агриколь Банка.

А есть структуры, которые запускают «платные» горячие линии. Так, например, поступил Укргазбанк, который предложил клиентам короткий номер 358 за 1 гривну в минуту без налогов (еще НДС и сборы в Пенсионный фонд в 7,5%). Но, как показал эксперимент «Минфина», и туда дозвониться непросто, а менеджеры не подготовлены по всем вопросам и подолгу наводят справки, чтобы ответить клиентам. Консультации выходят недешевыми и не всегда полезными.

Искусственный интеллект и чат-GPT

Общий опрос банков показал, что они не хотят расширять штаты контакт-центров и тратится на персонал. Их задача — активно развивать свои мобильные приложения, чтобы у людей возникало поменьше вопросов к сервисам. А также еще активнее переводить клиентов на автоматизированные ответы, на общение с роботами.

Это «Минфину» подтвердили и в ПУМБе, где обещают «дорабатывать электронного помощника под новые типы обращений клиентов», а также в государственном Привате, где заговорили о внедрении технологий искусственного интеллекта.

«Регулярно производится обогащение NLP-системы для точного определения запросов клиентов и увеличения автоматизации обращений в онлайн-чат, усовершенствования сценарии ботов и переход на „живых“ ботов. Планируется внедрение и тестирование новых систем. Например, технологии смарт-поиска на основе API Google и внедрение технологий чата-GPT», — объяснила Оксана Аношечкина.

Роботов обещают активнее использовать не только для общения с людьми, но для оценки работы самих контракт-центров.

«Сейчас развиваются проекты по использованию искусственного интеллекта, не только для обслуживания клиентов, но еще и как система контроля, подсвечивающая негативные отзывы от клиентов в реальном времени и сигнализирующая, где сразу нужно «тушить пожар», — рассказал «Минфину» руководитель Информационного центра ОТП Банка Дмитрий Граматик.

Изучение жалоб клиентов на сайте «Минфин» показало, что люди не в восторге от идеи общения с роботами. Клиенты того же Приватбанка серьезно возмущаются, когда в нужные моменты не могут оперативно выйти на квалифицированных консультантов.

«Заблокировали на выходных все карты и сняли привязку номера телефона от Приват24. Связаться с Приватбанком невозможно, так как номер телефона не привязан (3700-бот), чат-бот не идентифицирует и не позволяет с оператором пообщаться. Отделения по выходным не работают! Я считаю, что данная ситуация очень мерзкая, как такое может быть, что невозможно с банком связаться, деньги все на карте», — например, пожаловалась клиент Виктория.

Банкиры признают эту проблему и обещают сбалансировать свое общение с людьми.

«Никому не нравится долгое время объяснять роботу, что у тебя за проблема, решение по вопросу должно быть предоставлено максимально быстро или включается оператор. Здесь мы также преодолеваем вызовы безопасности, ведь важность сохранения средств и банковской тайны только растет во время войны», — заметил Граматик.

Но даже при этом финансисты не заикаются об увеличении персонала и большем покрытии обращения живыми менеджерами. А активнее говорят о более качественном обучение своих роботов, их совершенствовании.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
kite89
kite89
18 июля 2023, 10:34
#
Потрібно витрати дуже багато часу. То робот не розуміє і просить повторити, перемикати на оператора не хоче, а постійно каже уточнити своє питання. Радує, що поки що працюють месенджери, де можна відносно швидко отримати відповідь напряму, але, на жаль, не у всіх банках, в яких в мене є картки, це доступно.
+
0
efess
efess
18 июля 2023, 10:56
#
Что говорит робот-как правило,можно узнать и на сайте банка.Чуть вопрос в сторону-робот не понимает и общение становится бесполезным
+
0
mphet26
mphet26
18 июля 2023, 11:03
#
В том и проблема, что клиенты в 95% случаев спрашивают информацию о банальных банковских услугах с которыми должы были бы ознакомиться при получении карты
+
0
Ranet
Ranet
18 июля 2023, 12:19
#
Проблема в том, что те, кто пишут алгоритмы общения, сами по себе «роботы». Ведь когда робот не понимает вопроса — это не значит, что он не понимает речь!
Абсолютно деструктивно просить повторить вопрос или задавать уточняющие вопросы. Нужно попросить переформулировать или задать вопрос по-другому.
Но алгоритммзаторам это не дано, они сами алгоритмы, просто не умеют общаться в живой среде. Это проблема.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ranet и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами