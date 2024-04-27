Для банков остается актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня контроля при принятии кредитных решений, в частности, в части идентификации и контроля рисков.
Нацбанк призывает банки использовать ИИ для кредитования
Для банков остается актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня контроля при принятии кредитных решений, в частности, в части идентификации и контроля рисков.
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«Технологичность становится определяющим фактором конкурентоспособности в розничном сегменте, ведь для привлечения клиентов услуги должны быть быстрыми, удобными и качественными. Опыт развитых стран доказывает эффективность использования финучреждений ИИ не только для скоринга и организации работы колцентров», — говорит Рожкова.
По ее словам, ИИ может помочь банкам при заключении договоров с клиентами и проверке документов, что повысит качество и точность сложных процессов. Кроме того, ИИ может стать мощным инструментом для моделирования будущих потребностей клиентов.
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