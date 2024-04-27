Нацбанк призывает банки использовать ИИ для кредитования

Для банков остается актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня контроля при принятии кредитных решений, в частности, в части идентификации и контроля рисков. Использование И И может ускорить эти процессы и улучшить их качество. Об этом отметила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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«Технологичность становится определяющим фактором конкурентоспособности в розничном сегменте, ведь для привлечения клиентов услуги должны быть быстрыми, удобными и качественными. Опыт развитых стран доказывает эффективность использования финучреждений ИИ не только для скоринга и организации работы колцентров», — говорит Рожкова.

По ее словам, ИИ может помочь банкам при заключении договоров с клиентами и проверке документов, что повысит качество и точность сложных процессов. Кроме того, ИИ может стать мощным инструментом для моделирования будущих потребностей клиентов.