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27 апреля 2024, 9:00 Читати українською

Нацбанк призывает банки использовать ИИ для кредитования

Для банков остается актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня контроля при принятии кредитных решений, в частности, в части идентификации и контроля рисков. Использование И И может ускорить эти процессы и улучшить их качество. Об этом отметила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Для банков остается актуальным вопрос обеспечения необходимого уровня контроля при принятии кредитных решений, в частности, в части идентификации и контроля рисков.

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«Технологичность становится определяющим фактором конкурентоспособности в розничном сегменте, ведь для привлечения клиентов услуги должны быть быстрыми, удобными и качественными. Опыт развитых стран доказывает эффективность использования финучреждений ИИ не только для скоринга и организации работы колцентров», — говорит Рожкова.

По ее словам, ИИ может помочь банкам при заключении договоров с клиентами и проверке документов, что повысит качество и точность сложных процессов. Кроме того, ИИ может стать мощным инструментом для моделирования будущих потребностей клиентов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 апреля 2024, 9:13
#
Рожкова — проєкт глобалістів. Тому, якщо потрібно, вона переживе любу владу.
+
+15
efess
efess
27 апреля 2024, 13:53
#
И пусть потом этот ИИ сам же и отвечает за неуплату клиентом,которому он одобрил кредит)))
+
0
ccc2013
ccc2013
27 апреля 2024, 14:13
#
За такое ИИ должен отвечать материально, из своего кармана😀
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