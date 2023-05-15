Создатель ChatGPT начал поиск $100 миллионов для криптопроекта Worldcoin

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Что известно о проекте

Компания Worldcoin была основана Альтманом и Алексом Бланией в 2019 году. Она планирует использовать технологию сканирования глаз для идентификации пользователей.



Разработчики Worldcoin заявляют, что это решит две проблемы, возникшие в связи с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Система будет различать людей и ботов, а также предоставит «форму всеобщего базового дохода, который может компенсировать потерю рабочих мест, вызванную повсеместным внедрением ИИ».



Технология сканирует радужную оболочку глаза и на основе этого создает для пользователя цифровой идентификатор World ID, который он сможет использовать «в широком спектре повседневных приложений без раскрытия личности», заявляют в компании. Также утверждается, что Worldcoin не будет хранить сканы радужной оболочки глаза, что исключает риски потери конфиденциальных данных.

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Создатели проекта обещают, что после того, как пользователь создаст идентификатор, он сможет бесплатно получить токены Worldcoin. Проект, запущенный в бета-версии, в течение следующих шести недель готовится развернуть блокчейн и начать проводить транзакции.



В группу инвесторов, от которых Альтман рассчитывает получить $100 млн, входят как старые, так и новые участники, сообщают источники издания, не называя конкретные компании. Среди предыдущих инвесторов компании — Khosla Ventures и криптофонд Andreessen Horowitz. Ранее проект также финансировали основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и интернет-предприниматель Рид Хоффман.



В феврале СМИ сообщали, что Альтман вел переговоры о привлечении $120 млн при оценке проекта в $3 млрд. В обоих случаях в Worldcoin отказались комментировать сообщения о сборе средств.



Несмотря на общее снижение инвестиций в отрасль криптовалют, проекты, связанные с ИИ, привлекают широкое внимание инвесторов, утверждают эксперты. В конце марта криптопроект Fetch.ai привлек $40 млн для развития искусственного интеллекта (ИИ) от инвестиционной фирмы DWF Labs.