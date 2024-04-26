Минфин - Курсы валют Украины

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26 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: в США утвердили помощь Украине, НБУ снизил ставку

Байден подписал законопроект о помощи Украине

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине на $61 млрд. Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил документ. $49,9 млрд. из этой суммы пойдут на оборонные расходы.

НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года.

Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

ВВП Украины ускорилось в марте до 4,6% — Минэкономики

Минэкономики Украины оценило рост ВВП в марте на уровне 4,6%. В январе рост ВВП был на уровне 3,5%, а в феврале — 3,9%. Тенденция роста ВВП поддерживается стабильной работой морских портов, что стимулировало деятельность железнодорожного транспорта, металлургии и добывания металлических руд, а также рядом других факторов.

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов.

Нацбанк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования

Национальный банк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 17,5%.

Украина готова предоставить владельцам евробондов план по реструктуризации — Reuters

Украина готова направить частным владельцам своих облигаций план по реструктуризации своего долга в $20 млрд на начало мая.

В Минэкономики дали прогноз, каким будет курс доллара в конце 2024 года

Среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар. Об этом говорится в консенсус-прогнозе за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованном на сайте Минэкономики.

Источник: Минфин
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