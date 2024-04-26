Правительство разрешило Экспортно-кредитному агентству страховать инвестиции украинских компаний

Кабинет Министров разрешил «Экспортно-кредитному агентству Украины» страховать инвестиции украинских компаний в создание объектов и инфраструктуры, необходимые для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время заседания правительства в пятницу, 26 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Вносим изменения в устав „Экспортно-кредитного агентства Украины“, что позволит страховать новые инвестиции от рисков войны. Это касается как иностранных инвестиций, так и украинских компаний, которые будут вкладывать средства в нашу экономику и развивать экспорт», — сказал Шмигаль.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что решением правительства устав ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» изложен в новой редакции.

«Расширена задача общества по защите украинских экспортеров от риска финансовых потерь, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, перестрахования», — написал Мельничук в Telegram.

Он добавил, что для этого ЭКУ разрешили привлекать международную финансовую помощь от международных и иностранных финансовых организаций, правительств иностранных государств, иностранных банков и экспортных агентств.