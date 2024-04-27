Два топменеджера «Ощада» перешли в «Сенс Банк»

Директор финансово-экономического департамента и генеральный операционный директор Ощадбанка Сергей Максюта и Алексей Наглий по результатам конкурса заняли должности членов правления «Сенс Банка». На новой месте они будут занимать аналогичные должности. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Отмечается, что наблюдательный совет банка принял такое решение 23 апреля 2024, назначив новых членов правления на указанные должности на три года.

Ранее, с сентября 2018 года по май 2020 года, Максюта занимал должность финдиректора в государственном «Укрэксимбанке».

Наглій до прихода в «Ощадбанк» с мая 2018 года по март 2020 года работал в Deloitte руководителем отдела качества данных.