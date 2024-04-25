Приватбанк получил 14 миллиардов прибыли за первый квартал

Государственный Приватбанк по итогам работы в первом квартале 2024 года получил 13,86 млрд грн чистой прибыли, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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На снижение прибыли повлияло повышение ставки налогообложения для банков, а также изменение макроэкономических условий как на внутреннем, так и на международном рынках, пояснили в пресс-службе банка.

Прибыль Приватбанка в первом квартале до налогообложения составила 18,7 млрд грн, налог на прибыль — 4,8 млрд грн.

«Позитивное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля. При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги», — говорится в сообщении.

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Кроме того, девальвация гривны в течение первого квартала 2024 года обусловила негативную переоценку валютной позиции банка, перекрытую положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ. В целом, переоценки повлияли на результат в сумме 1,4 млрд грн.