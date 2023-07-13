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13 июля 2023, 12:04 Читати українською

В Украине стал доступен чат-бот Bard с искусственным интеллектом от Google

Компания Google запустила чат-бот с искусственным интеллектом Bard на более чем 40 языках, включая украинский. Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

Компания Google запустила чат-бот с искусственным интеллектом Bard на более чем 40 языках, включая украинский.
Фото: pixabay.com

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В Bard можно задавать вопросы и слушать ответы на них голосом, настраивать ответы — изменять тон и стиль на пять разных вариантов: простой, длинный, короткий, профессиональный или обычный.

Например, вы можете попросить Bard помочь вам составить список предложений винтажных кресел на рынке, а затем сократить ответ с помощью выпадающего списка. Эта функция доступна на английском языке и в скором времени будет доступна и для новых языков.

К боту также добавили больше возможностей для экспорта кода. Это новая функция, позволяющая экспортировать код Python в Replit (дополнительно к Google Colab).

Теперь можно продолжить разговор с Bard с того места, где она закончилась, и упорядочить чат по собственному усмотрению. В компании добавили возможность закреплять и переименовывать чаты, а также вести несколько разговоров сразу.

Можно также использовать изображения в своих запросах.

«На I/O мы объявили, что внедряем возможности инструмента Google Объектив в Bard. Если вам нужна дополнительная информация об изображении или вдохновение для написания текста к изображению, например, благодарности за подарок, теперь вы можете загрузить изображение вместе с запросом, и Bard проанализирует фотографию, чтобы помочь. Эта функция теперь доступна на английском языке, и вскоре мы расширим его на новые языки», — отметили в Google.

Напомним

С 21 марта 2023 года компания Google открыла ограниченный доступ к чат-боту Bard, который должен составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Первоначально он доступен только для пользователей из США и Великобритании.

Запуск Bard состоялся спустя почти четыре месяца после того, как конкурентная компания OpenAI, финансируемая Microsoft, привлекла внимание мировой общественности публичным выпуском своего чат-бота ChatGPT.

Ранее «Минфин» писал, что компания OpenAI, разработчик лингвистической ИИ-модели GPT-3.5, где работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4. Отмечается, что технология GPT-4 будет гораздо мощнее предыдущей, и еще больше будет напоминать человека в своих ответах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+27
Dmitrik7
Dmitrik7
13 июля 2023, 12:27
#
Наконец то порохоботы узнают, кем работал их ватажок в правительстве Азарова :)
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