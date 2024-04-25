«Їжлисти» и «Частування»: monobank обновил ресторанное приложение Expirenza

monobank начал тестировать Expirenza 2.0 — мобильное приложение для тех, кто любит ходить в кафе, бары и рестораны. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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Что известно

По словам Гороховского, это обновление сервиса, благодаря которому можно просмотреть меню более 1700 заведений по всей Украине, оплатить счет с чаевыми/боевыми и оставляли отзыв в кафе и ресторанах по QR-коду.

Expirenza 2.0 содержит подборки с советами, в какое заведение пойти и что там попробовать, — так называемые «Їжлисти». Они от рестораторов и шефов. Также подборки могут создать пользователи и поделиться ими с друзьями и другими пользователями приложения.

Еще одна новая функция — «Частування» — позволяет угощать других.