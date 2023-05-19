Инвесторы скупают активы ИИ: что это значит для рынка

Главными темами недели были политика — способность американских партийных руководителей найти компромисс по поводу потолка долга и розничные продажи — статистика за апрель и квартальные отчеты крупнейших операторов. Как на эти события реагировали инвесторы, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Проблема с «потолком» долга: шансы на решение

Искусственная проблема с «потолком» долга героически решается. Лидеры республиканцев встречаются с Президентом Байденом, который размышляет, ехать ли ему в Японию на G7 или лучше остаться спасать страну от дефолта, руководители компаний и банков создают штабы быстрого реагирования и «комнаты оперативной поддержки» и проводят совещания, готовясь к финансовому Апокалипсису, инвесторы волнуются, глядя, как падает цена на государственные облигации со сроком погашения в июне, а Министр финансов Джанет Эллен не забывает публично напоминать, что время остановить нельзя, и после 1 июня наступит Катастрофа!

Не скажу, что рынок акций сильно волнуется по поводу возможного дефолта, более того складывается такое впечатление, что инвесторы в акции вообще забыли о слове «волноваться» и толкают рынок вверх, какие бы новости ни поступали с «политически-экономических» фронтов. Хотя, собственно, новости по урегулированию вопроса с «потолком» не так уж плохи, скорее наоборот: спикер Kevin McCarthy в четверг заявил, что видит возможности для достижения соглашения и голосование может состояться уже на следующей неделе. Так что, видите ли, шансы на решение искусственно созданной проблемы есть!

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Головные боли розничных операторов

Динамика розничных продаж вряд ли порадовала: рост на 0,5% — самый низкий уровень с весны 2020-го. Если прибавить поправку на инфляцию, то в реальном измерении розничные продажи в США снижаются.

Квартальные результаты крупнейших операторов отличались: Home Depot не дотянул до прогнозов, Walmart превысил и улучшил прогноз к концу года, Target ожидания превысил, но годовой прогноз не изменил.

Среди самых больших проблем, с которыми приходится бороться розничным операторам — это кражи из магазинов, которые совершаются организованными преступниками и достигают сотен миллионов долларов в год, что, конечно, негативно влияет на прибыльность. Еще одной большой проблемой для розничных операторов является рост цен на продукты питания, который составил около 20% за последние два года. Так что недаром ФРС борется с инфляцией…

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ФРС продолжает пугать, но рынок не боится

Руководители ФРС всю неделю говорили о том, что борьба с инфляцией продолжается, до окончательной победы еще далеко, а следовательно, прятать оружие рано. Выступая в четверг на заседании Ассоциации банкиров Техаса, Президент ФРС Даллас Lorie Logan признала, что «мы (ФРС) еще не достигли того прогресса, которого нужно достичь. И до 2% инфляции еще далеко», а в заключение испугала, что в июне можно повысить ставку еще на 25 бп.

Philip Jefferson, Губернатор ФРС, также заявил, что инфляция остается «слишком высокой». Следовательно, ФРС продолжает пугать, но рынок не боится, рассчитывая не на повышение, а наоборот, на два понижения ставки до конца года. И подобная разница во мнениях может привести к проблемам: если рынок ошибается и нарушает древнее правило «не воюй с ФРС», то цена ошибки может быть чрезвычайно высокой; если ФРС внезапно изменит позицию, то доверие к центральному банку будет существенно подорвано. Вот и решай теперь, на чьей стороне играть…

Но пока не похоже, что инвесторы чем-то напуганы: они активно продолжают покупать все, что содержит магические буквы АИ, не обращая внимания на ярлычки с ценами. Собственно эти два слова — Artificial Intelligence — и толкают рынок вперед, как когда-то, двадцать с небольшим лет назад, его двигали вперед доткомы …