Граждане и ФЛП нарастили депозиты в марте. Сумма увеличилась на 20 млрд

Общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.