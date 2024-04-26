Общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Граждане и ФЛП нарастили депозиты в марте. Сумма увеличилась на 20 млрд
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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля:
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 140,5 млрд грн (11,4% от общей суммы вкладов).
Источник: Минфин
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