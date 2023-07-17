Приватбанк отменил комиссию за некоторые платежи для бизнеса

Приватбанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa . Новые пользователи «Терминал» могут принимать платежи без комиссий до 15 августа. Об этом говорится в сообщении банка.

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«Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить сервис приема платежей с помощью смартфона „Терминал“, то можете принимать платежи без комиссий», — говорится в сообщении.

Как начать принимать карточные платежи через Терминал: загружайте на смартфон приложение Терминал в Google Play Store; регистрируйтесь в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

В ПриватБанке отмечают, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали Терминал и превратили свои Android-смартфоны из NFC в полноценные POS-терминалы.