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17 июля 2023, 19:33 Читати українською

Приватбанк отменил комиссию за некоторые платежи для бизнеса

Приватбанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa. Новые пользователи «Терминал» могут принимать платежи без комиссий до 15 августа. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa.

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«Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить сервис приема платежей с помощью смартфона „Терминал“, то можете принимать платежи без комиссий», — говорится в сообщении.

Как начать принимать карточные платежи через Терминал: загружайте на смартфон приложение Терминал в Google Play Store; регистрируйтесь в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

В ПриватБанке отмечают, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали Терминал и превратили свои Android-смартфоны из NFC в полноценные POS-терминалы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
17 июля 2023, 21:59
#
Сервіс-замануха:))
+
0
kapriz17
kapriz17
17 июля 2023, 22:51
#
Працює але лівою ногою
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