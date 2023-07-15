До 30 сентября 2023 года можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек все еще можно обменять. В НБУ назвали конечную дату
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«Итак, если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, у вас более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются», — отметили в Нацбанке.
Где можно обменять монеты
Обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков:
С начала изъятия из обращения произведен обмен почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 1 июля 2023 г. в обращении их еще находится почти 7,2 млрд штук.
Источник: Минфин
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