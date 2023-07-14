Валютный прогноз: инфляция в США резко замедлилась

Потребительская инфляция в США по итогам июня уменьшилась до 3,0% в годовом исчислении при прогнозе на уровне 3,1%. Ранее данный показатель составлял 4,0%. Столь стремительное снижение инфляции может изменить планы ФРС США по дальнейшему ужесточению монетарной политики. В частности, регулятор может вообще отказаться от повышения учетной ставки в нынешнем году. Динамика курса доллара говорит о том, что значительная часть инвесторов настроена именно на такой сценарий. Впрочем, новое «жесткое» заявление руководства Федрезерва может изменить их прогнозы. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD поддержка сейчас находится на уровне 1,0851, а сопротивление на момент написания комментария еще не сформировалось. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9895, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8655. Швейцарский франк таким образом достигнет 8-летнего максимума относительно доллара США.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6597, а сопротивление — на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка котировок закрепиться выше уровня 0,6686 для последующего пробоя сопротивления.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился уровень сопротивления — 144,76, а поддержка еще не сформирована. Сейчас наблюдается укрепление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 137,43.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD поддержка расположилась на уровне 1,2686, но очевидного сопротивления до сих пор нет. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,2910.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6050. Явного сопротивления пока еще нет. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка не сформирована на 1,3201. На фоне роста стоимости нефти, CAD будет укрепляться до 1,3055.