Потребительская инфляция в США по итогам июня уменьшилась до 3,0% в годовом исчислении при прогнозе на уровне 3,1%. Ранее данный показатель составлял 4,0%. Столь стремительное снижение инфляции может изменить планы ФРС США по дальнейшему ужесточению монетарной политики. В частности, регулятор может вообще отказаться от повышения учетной ставки в нынешнем году. Динамика курса доллара говорит о том, что значительная часть инвесторов настроена именно на такой сценарий. Впрочем, новое «жесткое» заявление руководства Федрезерва может изменить их прогнозы. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Валютный прогноз: инфляция в США резко замедлилась
График валютной пары EURUSD, D1.
В паре EURUSD поддержка сейчас находится на уровне 1,0851, а сопротивление на момент написания комментария еще не сформировалось. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.
График валютной пары USDCHF, D1.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9895, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8655. Швейцарский франк таким образом достигнет 8-летнего максимума относительно доллара США.
График валютной пары AUDUSD, D1.
В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6597, а сопротивление — на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка котировок закрепиться выше уровня 0,6686 для последующего пробоя сопротивления.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY обозначился уровень сопротивления — 144,76, а поддержка еще не сформирована. Сейчас наблюдается укрепление JPY и наиболее вероятной целью для этого выступает отметка 137,43.
График валютной пары GBPUSD, D1.
В валютной паре GBPUSD поддержка расположилась на уровне 1,2686, но очевидного сопротивления до сих пор нет. При закреплении котировок выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,2910.
График валютной пары NZDUSD, D1.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6050. Явного сопротивления пока еще нет. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.
График валютной пары USDCAD, D1.
В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка не сформирована на 1,3201. На фоне роста стоимости нефти, CAD будет укрепляться до 1,3055.