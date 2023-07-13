Июнь стал пиковым месяцем по количеству жалоб на работу обменок — НБУ

Нацбанк не смог полностью решить проблему с приемом банками и небанковскими обменниками старых и ветхих/изношенных иностранных банкнот.

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Об этом свидетельствуют жалобы населения, которые продолжают поступать в НБУ после 21 июня, то есть после вступления в силу постановления регулятора № 75, которым он запретил финансистам отказывать в приеме сношенной валютной наличности и ужесточил за это штрафы.

Национальный банк по запросу «Минфина» сообщил, что получил от физлиц с 21 июня 216 обращений граждан:

131 — на небанковские финучреждения;

72 — на банки.

Это данные за 11 рабочих дней. А с 1 января по 5 июля 2023 года в Нацбанк по валютной проблеме всего поступило 712 жалоб граждан.

«За период с 1 по 21 июня получено 423 обращения. Пиковым месяцем по количеству обращений стал июнь. В общем же, если смотреть на динамику проработанных звонков и письменных обращений, то можно проследить тенденцию к постепенной нормализации работы банков и небанковских финансовых учреждений по вопросам валютно-обменных операций», — утверждают в НБУ.

Нацбанк сообщил «Минфину» о таких сигналах со стороны потребителей:

Отказы финучреждений людям в обмене/внесении на счета изношенных и старых банкнот.

Установка при валютообмене комиссий или разных курсов в зависимости от даты эмиссии (выпуска) иностранных купюр.

Отказы в приеме банкнот из-за их номинала и из-за отсутствия наличных в кассе.

Выдачи людям ветхой инвалюты при получении денежных переводов и средств со счетов.

Также нацбанковцы заметили, что отказы в валютообмене поступали из-за нежелания потребителей проходить идентификацию — подать документы, подтверждающие личность. Скорее всего, речь шла о крупных суммах.

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Проблемная инвалюта делится на две категории: