В «Биржевом университете» стартует мастер-класс «Секреты облигаций»

Пошаговая инструкция, как правильно работать с облигациями, инвестиции от $100 в облигации США и заработок до 200% в $ на еврооблигациях — все это на 2-дневном мастер-классе « Секреты облигаций » в «Биржевом университете».

Что такое еврооблигации и каковы их преимущества?

Еврооблигации (евробонды) — это долговые ценные бумаги, которые государство или компания выпускает в иностранной валюте (доллар, евро). Сейчас на фондовом рынке уникальная ситуация, когда стоимость украинских еврооблигаций торгуется с дисконтом 70−80%. То есть вы можете купить ценные бумаги по $200-$300 за штуку, а при погашении, если не будет реструктуризации, получить по $1000 за каждую облигацию.

Преимущества инвестирования в еврооблигации:

Высокая прибыль по сравнению с валютными депозитами. Лучшее соотношение рисков и доходности среди всех украинских активов Возможность использовать ценные бумаги как залог при оформлении кредита в банке. Продать еврооблигации можно в любой момент (а долгосрочно изъять банковский вклад без потери процентов часто нет возможности).

Почему стоит посетить мастер-класс по инвестированию в облигации?

В 2022—2023 гг. в условиях высокой инфляции и полномасштабной войны в Украине доходности по облигациям выросли в несколько раз. Купить облигации 一 это как дать в долг государству или компании. На сегодня этот инструмент является самым популярным среди инвесторов и может занимать до 90% портфеля.

Хотя облигации 一 самый безопасный инструмент на рынке, не все из них выгодны для покупки. Поэтому обучение вам поможет понять, как работает инструмент, какие есть риски, как рассчитывать доходность и по каким принципам отбирать бумаги в портфель.

«Облигации — базовый инструмент, который позволяет каждому инвестору начать работать с инвестициями. Как правило, инвестиции в облигации 一 это консервативная стратегия для пассивных инвесторов. Вы получаете в конкретные периоды фиксированную сумму прибыли, а риски при этом ниже, чем по любым другим инструментам. Облигации — это лучшая альтернатива депозитам, ведь доходность выше, а риски — меньше», — утверждает автор мастер-класса Евгений Тригубченко.

Программа мастер-класса очень структурирована и четкая, чтобы обеспечить максимальную ясность и логичность материала. В теоретическом блоке вы узнаете, что такое облигации и их особенности, а также о накопленном купонном доходе и рейтингах облигаций. Практический блок предусматривает расчет доходности облигаций, корреляцию между ценой и доходностью и разбор интересных кейсов.

Ваш результат после мастер-класса:

понимаете работу рынка облигаций;

построили облигационную стратегию заработка;

понимаете, как инвестировать в облигации США от $100;

умеете правильно просчитать риски конкретных выпусков ценных бумаг;

знаете, откуда взялись евробонды с доходностью 200%.

Автор и лектор мастер-класса 一 Евгений Тригубченко, специализирующийся на работе с облигациями, пишет научную работу на PhD. Он является инвестиционным советником и инвестором на фондовом рынке США и Украины и имеет более 160 млн грн в прямом сопровождении (100+ клиентов).

Как зарегистрироваться?

Мастер-класс запускает «Биржевой университет» — проект с рядом обучающих программ разного уровня сложности для тех, кто хочет получать пассивный доход от ценных бумаг. Обучение стартует 19 июля. Чтобы посмотреть кейсы заработка на облигациях, программу мастер-класса и зарегистрироваться на обучение, переходите по ссылке.