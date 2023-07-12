В «Биржевом университете» стартует мастер-класс «Секреты облигаций»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 июля 2023, 14:15 Читати українською

В «Биржевом университете» стартует мастер-класс «Секреты облигаций»

Пошаговая инструкция, как правильно работать с облигациями, инвестиции от $100 в облигации США и заработок до 200% в $ на еврооблигациях — все это на 2-дневном мастер-классе «Секреты облигаций» в «Биржевом университете».

Что такое еврооблигации и каковы их преимущества?

Еврооблигации (евробонды) — это долговые ценные бумаги, которые государство или компания выпускает в иностранной валюте (доллар, евро). Сейчас на фондовом рынке уникальная ситуация, когда стоимость украинских еврооблигаций торгуется с дисконтом 70−80%. То есть вы можете купить ценные бумаги по $200-$300 за штуку, а при погашении, если не будет реструктуризации, получить по $1000 за каждую облигацию.

Преимущества инвестирования в еврооблигации:

  1. Высокая прибыль по сравнению с валютными депозитами.
  2. Лучшее соотношение рисков и доходности среди всех украинских активов
  3. Возможность использовать ценные бумаги как залог при оформлении кредита в банке.
  4. Продать еврооблигации можно в любой момент (а долгосрочно изъять банковский вклад без потери процентов часто нет возможности).

Почему стоит посетить мастер-класс по инвестированию в облигации?

В 2022—2023 гг. в условиях высокой инфляции и полномасштабной войны в Украине доходности по облигациям выросли в несколько раз. Купить облигации 一 это как дать в долг государству или компании. На сегодня этот инструмент является самым популярным среди инвесторов и может занимать до 90% портфеля.

Хотя облигации 一 самый безопасный инструмент на рынке, не все из них выгодны для покупки. Поэтому обучение вам поможет понять, как работает инструмент, какие есть риски, как рассчитывать доходность и по каким принципам отбирать бумаги в портфель.

«Облигации — базовый инструмент, который позволяет каждому инвестору начать работать с инвестициями. Как правило, инвестиции в облигации 一 это консервативная стратегия для пассивных инвесторов. Вы получаете в конкретные периоды фиксированную сумму прибыли, а риски при этом ниже, чем по любым другим инструментам. Облигации — это лучшая альтернатива депозитам, ведь доходность выше, а риски — меньше», — утверждает автор мастер-класса Евгений Тригубченко.

Программа мастер-класса очень структурирована и четкая, чтобы обеспечить максимальную ясность и логичность материала. В теоретическом блоке вы узнаете, что такое облигации и их особенности, а также о накопленном купонном доходе и рейтингах облигаций. Практический блок предусматривает расчет доходности облигаций, корреляцию между ценой и доходностью и разбор интересных кейсов.

Ваш результат после мастер-класса:

  • понимаете работу рынка облигаций;
  • построили облигационную стратегию заработка;
  • понимаете, как инвестировать в облигации США от $100;
  • умеете правильно просчитать риски конкретных выпусков ценных бумаг;
  • знаете, откуда взялись евробонды с доходностью 200%.

Автор и лектор мастер-класса 一 Евгений Тригубченко, специализирующийся на работе с облигациями, пишет научную работу на PhD. Он является инвестиционным советником и инвестором на фондовом рынке США и Украины и имеет более 160 млн грн в прямом сопровождении (100+ клиентов).

Как зарегистрироваться?

Мастер-класс запускает «Биржевой университет» — проект с рядом обучающих программ разного уровня сложности для тех, кто хочет получать пассивный доход от ценных бумаг. Обучение стартует 19 июля. Чтобы посмотреть кейсы заработка на облигациях, программу мастер-класса и зарегистрироваться на обучение, переходите по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами