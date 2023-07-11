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11 июля 2023, 11:35 Читати українською

У кого больше всего отделений в Украине. В рейтинге банков сменился лидер

Государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает liga.net.

Государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году.
Фото: investigator.org.ua

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Ощадбанк был создан на базе учреждений Ощадбанка бывшего СССР и исторически сохранял наибольшее количество отделений до 2022 года, пока после серии закрытий его не опередил Приватбанк.

Но за последние полгода Ощадбанк не закрыл ни одного отделения, тогда как сеть Приватбанка сократилась на 80 структурных подразделений.

Банки с крупнейшими сетями отделений

На 1 июля 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
mlp711141
mlp711141
11 июля 2023, 11:52
#
Сбербанк был создан на базе учреждений Ощадбанка бывшего СССР

А не наоборот?
+
+30
locustsucol
locustsucol
11 июля 2023, 13:33
#
Часи змінилися. Читайте оригінал українською, бо на — правильньій язьік — тепер перекладають з помилками, як раніше на українську. Відчувайте. Взагалі дарма досі є російська версія.
+
+15
bonv
bonv
11 июля 2023, 12:00
#
Приват крутіший:))
+
0
Yriikd
Yriikd
11 июля 2023, 12:10
#
Несподівано багато у Акорд банку
+
0
akapello
akapello
11 июля 2023, 14:30
#
Акорд не лише збільшив кількість відділень. Цей банк також розповсюдив свою присутність на міста, в яких раніше не був представлений. І депозитні ставки у нього наразі серед найцікавіших.
+
0
akapello
akapello
11 июля 2023, 14:32
#
Вірогідно, Приват і далі деградуватиме, поки залишатиметься у державній власності.
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