У кого больше всего отделений в Украине. В рейтинге банков сменился лидер

Государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные НБУ , сообщает liga.net.

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Ощадбанк был создан на базе учреждений Ощадбанка бывшего СССР и исторически сохранял наибольшее количество отделений до 2022 года, пока после серии закрытий его не опередил Приватбанк.

Но за последние полгода Ощадбанк не закрыл ни одного отделения, тогда как сеть Приватбанка сократилась на 80 структурных подразделений.

Банки с крупнейшими сетями отделений

На 1 июля 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так: