14 июля в США стартует сезон отчетностей: почему дальнейший рост S&P 500 под угрозой

Фондовые индексы США завершили минувшую неделю падением. S&P 500 потерял 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 2%. На фоне общего падения некоторые компании сумели порадовать своих акционеров. Подробнее об этом расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Минорное настроение инвесторов на прошлой неделе, как ни странно, принесли хорошие новости об экономике США — в частности, свежие данные по рынку труда. Так, в июне американские компании добавили почти полмиллиона рабочих мест, хотя экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем, ожидали в два раза меньше. Кстати, достижение июня — это самое большое количество созданных рабочих мест за последние двенадцать месяцев.

Это дало ФРС все основания для дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией. В конце концов, мандат ФРС состоит из двух частей: обеспечения ценовой стабильности и эффективного функционирования рынка труда.

Опубликованные протоколы последнего заседания Федеральный резервной системы лишь увеличили вероятность повышения процентных ставок американским регулятором в конце этого месяца. Хотя, после последнего заседания ФРС, на котором регулятор сохранил уровень ключевой ставки без изменений, инвесторы уже начали надеяться на окончание сезона «закручивания гаек».

По словам главы Казначейства США Джанет Йеллен, высокая инфляция продолжает вызывать беспокойство. В июле, по прогнозам, рост потребительских цен продолжит замедляться, но ключевой показатель базовой инфляции все еще на неприемлемом уровне. Поэтому, заключает Йеллен, несмотря на здоровую экономику и рынок труда, риск рецессии исключать еще рано.

Высокая инфляция развеивает оптимизм относительно мягкой посадки американской экономики. Это заставляет центральные банки продолжать повышать процентные ставки, которые наряду с мрачными корпоративными финансовыми результатами окажут давление на настроения на рынке акций США во второй половине года, — считают эксперты.

Сезон отчетности в США начнется уже на этой неделе, 14 июля. В этот день о своих финансовых результатах сообщат крупнейшие американские банки — такие как: JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. Около 53% опрошенных Bloomberg экспертов ожидают, что доходы американских кредиторов разочаруют рынок.

Предупреждения о снижении корпоративных прибылей и опасения по поводу повышения процентных ставок в совокупности угрожают приостановить ралли на американском рынке акций, — пишет Bloomberg.

Взлеты недели

Transocean Ltd (NYSE:RIG) +20,4%

В пятницу отраслевой индекс — S&P 500 Energy — вырос на 2,1%, продемонстрировал самый большой однодневный прирост за месяц. Среди лидеров роста на прошлой неделе оказались акций таких американских энергетических компаний, как Transocean (+20,4%), Eco Wave Power Global (+19,2%), Oceaneering International (+18,3%), Noble Corporation (+18,1%), Diamond Offshore Drilling (+17,1%) и Tidewater (+16,4%).

Пятничное ралли индекса энергетических компаний США связано с ростом нефтяных цен, которое поддерживалось сокращением запасов нефти в США, а также падением нефтедобычи со стороны ОПЕК+.

По итогам пятничных торгов, фьючерсы на Brent выросли на 4% — до $78,47 за баррель, а контракты на WTI прибавили 4,5% — до $73,86.

Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS) +10,06%

Акции компании выросли на новостях о продаже контрольного пакета акций платежной системы Worldpay, которая принадлежит FIS. Покупателем выступает чикагская группа прямых инвестиций GTCR. FIS оценила свой бизнес в $18,5 млрд.

Аналитики считают, что у FIS есть все возможности для дальнейшего роста благодаря растущему спросу на цифровые платежные решения, отличному портфелю продуктов и усилиям по модернизации. Растущий глобальный рынок электронной коммерции открывает перед компанией огромные возможности.

Fidelity National с рыночной капитализацией в $34,4 млрд предоставляет банковские и платежные технологии, процессинговые услуги и информационные услуги для индустрии финансовых услуг. Благодаря солидным перспективам эти акции стоит держать в данный момент, — считают наблюдатели.

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) +8,31%

Albemarle Corporation ALB получает выгоду от значительного спроса на литий, который используется в производстве электрокаров, «зеленой» энергетике и других перспективных секторах. За последние пять лет акции Albermarle принесли инвесторам прибыль более чем в 117%.

Компания получает мощную финансовую поддержку государства. В рамках закона об инфраструктуре, принятого Конгрессом в 2022 году, Albemarle уже получила $150 млн от Министерства энергетики США.

Проект расширения La Negra III/IV в Чили сыграл важную роль в увеличении мощностей компании и повышении производительности. В результате, компания Albemarle удовлетворила растущий спрос клиентов на литий, и увеличила объем производства. Это способствовало заметному росту объемов продаж, который наблюдался в течение первого квартала.

Консенсусная оценка прибыли компании за текущий год оценивается на уровне 53 центов на акцию, что указывает на рост на 112,5%, по сравнению с прошлым годом. За год акции компании выросли примерно на 14,4%.

Падения недели

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) -8,44%

И снова эта компания попала в наш ренкинг, но на этот раз как аутсайдер после двух молниеносных недель роста.

Акции Generac Holdings (GNRC) упали после достижения максимума 2023 года в понедельник, 03.07.2023, после бума спроса на генераторы на фоне шторма и отключений электроэнергии, связанных с жарой. Эту коррекцию следует воспринимать, как локальное явление и возможность захода в инструмент перед очередной волной спекулятивного роста.

Nike Inc (NYSE:NKE) -6,39%

NIKE Inc — один из самых прибыльных брендов в США. Однако, в этот раз компания разочаровала инвесторов. 29 июня Nike опубликовала очередной отчет, в котором прибыль оказалась меньше ожиданий аналитиков на 2,5%. Это дало толчок к распродаже акций. Тем не менее, большинство аналитиков рассматривает компанию как одну из самых перспективных для долгосрочного инвестирования.

Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) -5,96%

Micron Technology — крупнейший в США производитель устройств памяти и ведущий в мире поставщик чипов DRAM, NOR и NAND. Рост сектора полупроводников в этом году помог акциям Micron Technology впечатляюще «взлететь» в первой половине 2023 года после падения почти на 50% в 2022 году.

Однако, в третьем финансовом квартале, который завершился 1 июня, компания зафиксировала чистый убыток на фоне 57%-ного снижения выручки. Как говорится в пресс-релизе Micron, ее чистый убыток по итогам квартала составил $1,9 млрд, по сравнению с чистой прибылью в $2,63 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, в среднем, прогнозировали убыток Micron на уровне $1,87 млрд.

После принятия решения центральной комиссии по кибербезопасности Китая, продукция Micron оказалась под запретом для фирм, расположенных в Материковом Китае и Гонконге. Полный бизнес компании в КНР оценивается в 25% выручки, из которых «проблемными» значатся 12,5%.

Судя по всему, менеджмент считает, что Micron сможет сохранить часть поставок оффшорным Китайским компаниям, но риск полной потери выручки в Китае нельзя недооценивать. Скорее всего, уже к 2024 году компания потеряет около $1 млрд выручки.